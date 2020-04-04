旅德华侨华人更团结了

图兰朵饮食集团向法兰克福养老院捐赠物资

2020年初，当新冠肺炎疫情在中华大地蔓延，我们旅德华侨华人揪心、难过，并在第一时间，自发组织捐赠抗疫物资驰援祖国，与祖国风雨同舟，患难与共。中国的疫情得到控制，我们悬着的心稍稍放下。而如今，疫情又席卷欧洲，让我们的心又一次收紧了。

中国政府和人民与我们感同身受，纷纷带来关怀和援助，时刻惦念着我们的安危。中国驻德国大使馆，还有驻法兰克福、杜塞等领事馆，每天通过微信平台发送信息，为在德华侨华人、留学生、驻外中资企业提供大量防疫措施和知识，被大家开心地称为“暖心贴”。使领馆还为当地的各学生会发放了医用口罩，为疫情坚持学习的莘莘学子们解决了后顾之忧，让大家在异国他乡感觉到了祖国的温暖与关怀。中国侨联及各省侨联、地方政府机关等，连日关爱海外华侨华人，不顾时差，与我们相伴相行。

面对疫情，旅德侨胞们马上调整心态抗疫。德国青田同乡联谊会、德国文成会，福建同乡总会给每个协会同乡发放医用口罩，以解燃眉之急。德国著名侨领叶增雅、金建书、刘宁、郑光明、吴伟则等共同商议，一拍即合，联合成立“德国侨胞防疫自救工作委员会”，为生活在德国的华侨华人提供服务。前几天，一名留学生在柏林失联，就是他们协助找回来的。

华侨华人开办的海外餐馆、超市，纷纷为大家提供方便。黑森州府远近皆知的老渔翁餐饮集团留雪梅女士率先提出，可以订货，并送货上门。法兰克福市中心好人超市提倡大家戴口罩购物并储备充足的货源让大家选购。在华侨华人微信群里，大家每天互相传递着防疫知识，分享着美食等。

旅德中西医李枫医生为华人华侨组建中医群，为大家提供义诊咨询。华茵及其他中文学校在网上授课，不耽误孩子们的中文课程。近日，德国侨胞们发起捐赠救援物资活动，以回馈当地社会。

总之，疫情让我们更坚强，大家没有狂躁不安，而是抱团取暖，共度时艰，等待风雨过后的彩虹，盼着春暖花开的到来。

我坚信，没有一个冬天不会过去，没有一个春天不会到来。我们齐心合力，终将战胜疫情。德国著名哲学家黑格尔说：“一个民族要有一群仰望星空的人，才能有希望。从来没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。”

（作者为德国法兰克福欧中一带一路促进会会长）