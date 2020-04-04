北京今年计划新增造林绿化20万亩

人民网北京4月3日电 （记者贺勇）一年之计在于春。随着气温逐渐走高，北京进入植树造林的黄金时节，园林绿化部门在抓好疫情防控的同时，抢抓有利时机，积极推动复工复产，组织林木种苗培育、备耕造林等工作，科学有序全面推进2020年植树造林。

记者在“城市绿心”施工现场看到，来自城建园林的工人们正忙着挥锹培土、植树浇水。“城市绿心”是北京城市副中心重点功能区之一，总占地面积约11.2平方公里，其中绿化面积占64%。在“樱花庭院”周边，9个品种的600多株樱花围绕湖水芬芳绽放，整个“绿心”园区已栽种乔木10余万株，一座独具特色“有生命力的地标”呼之欲出。

2020年是“十三五”规划的收官之年，北京市园林绿化工作将继续坚持新发展理念、推动高质量发展。据介绍，截至去年，新一轮百万亩造林绿化工程已经完成49万亩。今年全市计划新增造林绿化20万亩、城市绿地700公顷，全市森林覆盖率进一步提升到44.4%，城市绿化率达到48.5%，供市民休闲娱乐的绿色生态空间将持续扩大，更多的市民将体验到推窗见绿、出门进园的惬意生活。

《 人民日报 》（ 2020年04月04日 01 版）