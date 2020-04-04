牢固树立绿水青山就是金山银山理念 打造青山常在绿水长流空气常新美丽中国

4月3日，党和国家领导人习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山等来到北京市大兴区旧宫镇参加首都义务植树活动。这是习近平同大家一起植树。

新华社记者 李学仁摄

■ 在全国疫情防控形势持续向好、复工复产不断推进的时刻，我们一起参加义务植树，既是以实际行动促进经济社会发展和生产生活秩序加快恢复，又是倡导尊重自然、爱护自然的生态文明理念，促进人与自然和谐共生。要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加强生态保护和修复，扩大城乡绿色空间，为人民群众植树造林，努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国

新华社北京4月3日电 （记者吴晶、杨依军）中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平3日上午在参加首都义务植树活动时强调，在全国疫情防控形势持续向好、复工复产不断推进的时刻，我们一起参加义务植树，既是以实际行动促进经济社会发展和生产生活秩序加快恢复，又是倡导尊重自然、爱护自然的生态文明理念，促进人与自然和谐共生。要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加强生态保护和修复，扩大城乡绿色空间，为人民群众植树造林，努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国。

天朗气清，春意盎然，又到了植树造林的大好时节。上午10时30分许，党和国家领导人习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山等集体乘车，来到位于北京市大兴区旧宫镇的植树点，同首都群众一起参加义务植树活动。

这是一片面积约320亩的开阔地，原为小型服装企业聚集的工业大院。近年来，经过拆迁腾退和环境整治，这里正在规划构建以植物造景为主的城市森林公园，以满足群众游憩、休闲、健身和文化需求。

习近平一下车，就拿起铁锹走向植树地点。正在这里植树的干部群众看到总书记来了，纷纷向总书记热情问好。习近平向大家挥手致意，随后同北京市、国家林业和草原局负责同志以及首都干部群众一起忙碌起来。

挥锹铲土、培土围堰、提水浇灌……习近平接连种下油松、国槐、杏梅、元宝枫、西府海棠、金银木、红瑞木。在和煦的春风中，挺拔的树苗错落有致，鲜艳的花朵迎风招展，初绽的枝叶格外清新。植树现场一片繁忙景象。参加劳动的领导同志同大家一起培土浇水，气氛热烈。

植树期间，习近平同在场的干部群众亲切交谈。他说，中国自古以来就有植树造林的优良习惯。新中国成立以后，我们锲而不舍开展植树造林，取得显著成绩。特别是党的十八大以来，生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，爱绿、植绿、护绿不仅成为全党全国各族人民的一致共识和自觉行动，而且正在世界上产生积极广泛影响。我们坚持全国动员、全民动手、全社会共同参与，发挥集中力量干大事的制度优势，深入开展大规模国土绿化行动，实现了森林资源连续增长，沙化荒漠化土地面积连续减少，为应对气候变化、推动全球生态治理作出了重要贡献。

习近平指出，社会主义是人民群众做主人，良好生态环境是全面建成小康社会的重要体现，是人民群众的共有财富。要坚持以人民为中心的发展思想，持之以恒开展国土绿化，因地制宜，科学规划，不刻意追求奇花异草、名贵树木，真正做到为人民种树，为群众造福。

习近平强调，中华民族生生不息，生态环境要有保证。开展全民义务植树是推进国土绿化的有效途径，是传播生态文明理念的重要载体。植树造林、保护森林，是每一位适龄公民应尽的法定义务。要坚持各级领导干部带头、全社会人人动手，鼓励和引导大家从自己做起、从现在做起，一起来为祖国大地绿起来、美起来尽一份力量。

习近平对参加植树的社区工作人员说，社区这次防疫工作功劳很大，接下来任务还很繁重。现在加快复工复产，但仍要坚持外防输入、内防反弹，日常防范传播等是社区的主要任务，要确保社区居民生命安全和身体健康。

在京中共中央政治局委员、中央书记处书记、国务委员等参加植树活动。

《 人民日报 》（ 2020年04月04日 01 版）