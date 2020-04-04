中国科学院院士、中国中医科学院首席研究员仝小林所带团队日前披露三项科研成果。研究结果显示：中医药治疗新冠肺炎，轻症患者病情无一加重，重型/危重型患者病亡风险降低八成多，康复患者症状改善复阳率低。仝小林说，从轻症、重症/危重症到康复期，是治疗新冠肺炎的三个不同阶段，构成一个完整链条。治疗新冠肺炎，中医药全过程起效，彰显其独特的优势和作用，为全球抗击疫情贡献了中国智慧。

轻症患者病情无一加重

第一项研究是在武昌社区开展的新冠肺炎轻症患者使用寒湿疫方（武汉抗疫方）干预。该研究由中国中医科学院广安门医院仝小林团队、武昌区政府、湖北省中医院、中国中医科学院刘保延团队、北京中医药大学刘建平团队等共同完成。他们以武昌区隔离点居家治疗的确诊新冠肺炎患者为目标人群，以寒湿疫方（武汉抗疫方）为暴露因素，服用寒湿疫方的患者为暴露组，未服用任何该药（包括汤药、配方颗粒）的患者为非暴露组，分析两组患者的转重率及患者转重的影响因素。

研究结果显示，最终进入分析的共有721例，寒湿疫方组430例，对照组291例。主要的结局指标新冠肺炎病情加重率：寒湿疫方组为0例（0.0%），对照组为19例（6.5%），差别有统计学意义。患者总体年龄的均数为48.5±14.4岁，中位年龄为48岁。有合并基础疾病的例数为334人，占46.3%，合并使用中成药的例数为452人，占62.7%。研究表明：在社区推行寒湿疫方对控制新冠肺炎病情的加重具有保护作用。

仝小林介绍，在考虑了性别、年龄等影响因素，分别采用分层分析、倾向性评分匹配后，寒湿疫方组与对照组加重率的差别仍有统计学意义。

重型/危重型患者病亡风险降低八成多

该研究是在重症定点医院开展的研究，由武汉市中西医结合医院和中国中医科学院广安门医院合作完成。武汉市中西医结合医院所有住院新冠肺炎病例1476例，其中，重症/危重症新冠肺炎患者662例（中药汤剂组484例，非中药汤剂组178例），分析重症/危重症新冠肺炎患者的病亡风险。结果显示，共病亡71例，其中中药汤剂组病亡15例；未用中药汤剂组病亡56例。统计分析表明，中药汤剂组的病亡风险下降了87.7%，与未用中药汤剂组的差异具有统计学意义。

仝小林介绍，以年龄、性别和病情程度这三个影响因素为匹配变量，采用倾向性评分最终匹配成功的病例为312例。病亡49例，其中，中药汤剂组病亡13例，未用中药汤剂组病亡36例。多元回归分析结果显示，中药汤剂组的病亡风险下降了82.2%，差异仍具有统计学意义。

患者出院后症状改善复阳率低

该研究在武汉康复驿站开展，由湖北省中医院和中国中医科学院广安门医院合作完成。新冠肺炎痊愈患者追踪观察时发现，少数治愈患者复查核酸检测结果复阳，引发了人们担忧。能不能降低患者的复阳率，引起大家的关注。

他们对武汉6个康复驿站观察的治愈出院新冠肺炎患者进行分析，所有观察人员平均隔离观察时间约为10天。共观察有420名出院人员。其中，325人接受中药综合干预，包括恢复期颗粒、八段锦、穴位贴敷灸、足浴等。95人未接受任何干预。结果显示：经中医综合干预后，观察人员的咳嗽、胸闷气短以及乏力、心悸、失眠、出汗等症状得到明显改善。中医综合干预组的复阳率为2.8％（9/325）；对照组复阳率为15.8％（15/95）。两组复阳率比较，差异有统计学意义。

仝小林介绍，采用单因素分析发现，可能影响出院人员核酸检测复阳的因素包括年龄、合并基础疾病以及中医综合干预。多因素分析，在校正了年龄、性别、合并基础疾病、疗程等8个因素之后，中医综合干预是核酸复阳的独立影响因素。

“这一结论，还仅限于我们所观察的几个康复驿站，还不能以此来推论武汉、湖北乃至全国的情况。”仝小林说。

《 人民日报 》（ 2020年04月04日 04 版）