北京法院审结涉疫刑案量刑从严

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疫情防控阻击战

昨日，本市召开第70场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。市高级人民法院副院长蓝向东透露，全市法院共审结涉疫类刑事案件36件46人，量刑上体现了从严。同时宣布“民航医院杀医案”罪犯孙文斌被执行死刑。

涉疫类案件罪名广泛

蓝向东表示，截至昨天全市法院共审结涉疫类刑事案件36件46人（另有4家单位），其中3起案件分别入选最高人民法院第一批、第二批依法惩处妨害疫情防控犯罪典型案例，为全国涉疫类刑事案件办理提供了北京经验。

对于这些涉疫类刑事案件，蓝向东总结了以下三个特点：一是涉及的罪名广泛，包括10余个不同的罪名，其中诈骗罪居多，涉及11件，其次是寻衅滋事8件，妨害公务罪6件，销售伪劣产品罪、销售不符合标准的医用器材罪、销售假冒注册商标的商品罪共6件，其他的罪名有5件。二是行为的类型多，既有单位犯罪，又有自然人犯罪；既有为发泄不满情绪，驾车冲撞疫情防控人员的危害公共安全的行为，也有拒不配合防疫检查登记，体温检测工作，而袭击民警、社区防疫人员和其他群众的妨害公务犯罪和寻衅滋事犯罪；既有编造故意传播虚假疫情信息，制造恐慌的行为，也有故意隐瞒疫区行程致多人隔离的妨害传染病防治的行为；既有销售大量假冒他人注册商标的口罩，销售伪劣口罩，销售不符合标准的医用器材的行为，也有通过微信朋友圈、网络等，散布虚假信息骗取钱款的诈骗行为。

三是量刑体现了从严。从判处刑期来看，判处三年以下有期徒刑拘役的有36人，占到78%；判处三年以上有期徒刑的有10人，占到22%，其中最高刑期为8年。同时，在依法用好财产刑上也从严，29名自然人和4家单位共计判处罚金人民币345万元。

“民航医院杀医案”罪犯被执行死刑

蓝向东通报了“民航医院杀医案”罪犯孙文斌被执行死刑情况。昨日上午，遵照最高人民法院下达的执行死刑命令，北京市第三中级人民法院对故意杀人犯孙文斌依法执行死刑。

据了解，2019年12月4日，被告人孙文斌及亲属将其母孙魏氏送至民航总医院治疗。孙文斌因不满医生杨文对其母的治疗，怀恨在心、意图报复。12月24日6时许，孙文斌在急诊抢救室内，持事先准备的尖刀反复切割、扎刺值班医生杨文颈部，致杨文死亡。孙文斌作案后报警投案，被公安机关抓获。2020年1月16日，北京市第三中级人民法院一审对被告人孙文斌故意杀人案进行公开审理并当庭宣判，认定孙文斌犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。宣判后，孙文斌提出上诉。北京市高级人民法院经依法开庭审理，于2020年2月14日裁定驳回上诉，维持原判，并对孙文斌的死刑裁定依法报请最高人民法院核准。最高人民法院经依法复核，于2020年3月17日裁定核准了对孙文斌的死刑判决。北京市第三中级人民法院在执行死刑过程中，依法充分保障了被执行罪犯的合法权利。

返京未如实报告 一男子被判8个月

蓝向东还透露，昨日，北京市房山区人民法院通过远程视频方式，依法公开开庭审理并当庭宣判了被告人常某妨害传染病防治一案。

法院查明，被告人常某长期在湖北省武汉市居住。1月23日凌晨，在武汉市即将实施新冠肺炎疫情管控措施前，被告人常某驾车带其妻儿赶赴湖南省长沙市，后乘飞机抵达北京市，于1月24日凌晨入住北京市房山区某小区，与其母、兄共同居住。在北京市期间，常某未报告武汉市居住史，不执行居家隔离措施，多次出入超市、药店等公共场所。其母出现咳嗽、低烧等症状后，常某安排其妻儿另行租房居住。其母于2月16日被确诊为新冠肺炎患者，常某于2月18日被确诊为无症状感染者，与其密切接触的28人被隔离。

房山法院经审理后认为，被告人常某作为武汉返京人员，在明知北京市采取相关疫情防控措施的情况下，返京后未如实报告，未主动居家隔离观察，主观上具有拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的防控措施的故意；常某属于病原体携带者，违反传染病防治法的规定，拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的预防、控制措施，后其母被确诊为新冠肺炎患者，并造成新型冠状病毒向社会传播的严重危险，导致20多人被隔离观察，其行为已构成妨害传染病防治罪。鉴于防疫部门在对常某开展流行病学调查时，常某能够配合说明活动轨迹，目前亦未发现其行为引起新型冠状病毒较大范围的传播，到案后如实供述主要犯罪事实、认罪认罚， 依法判处其有期徒刑8个月。

此外，北京法院近期还宣判了被告人王某某虚构销售口罩信息实施诈骗案等4起涉疫类刑事案件。

文/本报记者 解丽 蒲长廷

发布

北京一班入境飞机最多发现13个确诊病例

市疾控提醒乘飞机回国务必全程佩戴口罩

在昨日的发布会上，市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，4月2日，本市新增报告境外输入新冠肺炎病例1例。

具体情况为：某男，英国留学。3月11日至19日，该学生在英国居家上课，午餐订外卖，取外卖时均佩戴3M带呼吸阀口罩及手套。3月14日至19日，每天下午去找租住地附近同学聊天2-3小时，在屋内未佩戴口罩。3月20日从英国伦敦出发，经迪拜转乘阿联酋航空EK306航班飞往北京，21日抵京。经海关检疫筛查后，转运至集中隔离医学观察点。25日，自测体温37.8℃并上报隔离点医务人员，当日由120急救车转运至小汤山医院治疗。25日、27日采集患者标本进行新冠病毒核酸检测，结果均为阴性，4月2日再次采样检测，结果为阳性。

结合患者境外留学史、肺部影像、血液检查等其他诊断依据，4月2日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

该患者入境后第五天出现低热，无其他不适。患者能及时发现体温异常，并主动向医务人员报告，对及时治疗起到了积极作用。

庞星火同时强调，如非绝对必要，不要去有疫情的国家和地区旅行或工作，一方面有在境外感染的风险，另一方面有在飞机上感染的风险。她透露，截至目前，一班飞机上最多发现了13个确诊病例。因此，在旅途中被感染的风险较高，如乘坐飞机回国，请务必全程佩戴口罩。

官方回应“阳性空姐”飞抵北京去向不明事件

4月2日该乘务员已从小汤山医院出院

针对近日网传一名海航空姐执飞国际航班，在西安核酸检测为阳性，飞抵北京后去向不明的情况，在发布会上，市疾病预防控制中心副主任庞星火回应称，经与民航、海关等部门了解情况，网传空姐为海航HU7976航班乘务员。3月29日执飞HU7976航班，从多伦多到北京，第一入境口岸为西安。西安海关对该乘务员进行流行病学调查、医学排查，体温测量为36.4℃，无乏力、发热、呼吸道症状等，现场采集鼻咽拭子。

3月30日该乘务员与新上乘务组执飞西安至北京航段，无旅客，无客舱服务。执飞过程中西安海关报告该乘务员核酸检测结果呈阳性。航班落地后，该乘务员即被安排专车入住北京基地公寓楼进行隔离观察。顺义区疾控部门采集咽拭子，开展核酸检测，检测结果为阴性。31日转至小汤山医院，在医院接受了二次核酸检测，结果均为阴性，已于4月2日出院并安排14天集中隔离观察。另外，HU7976机组的其他抵京人员已安排集中医学观察。

本组文/本报记者 解丽 蒲长廷

发布

北京援鄂医疗队回京休整

每日监测健康 单桌就餐

在昨日的发布会上，市卫生健康委员会新闻发言人高小俊表示，3月31日，北京市援鄂医疗队凯旋回京，入驻军都大酒店进行统一休整。目前，所有医疗队员一切正常，正按计划进行休整。

值得注意的是，在健康方面，队员们每日进行健康监测，就餐时单人单桌，房间、楼道、餐厅等场所及时进行消毒。“在住宿上，安排单人单间，统一配发生活用品，房间整洁，服务个性化。”高小俊表示，在餐饮方面，有盒装分餐和自助餐两种形式供队员选择，宾馆制定了品种丰富、营养合理的食谱，安排了北京特色风味饮食。驻地为队员安排了乒乓球、羽毛球、跳绳等体育活动，在房间里配发了相关书籍等，丰富队员文化生活，露天区域设置了慢行步道。

对于国家抗疫医疗队何时返京的问题，北京大学学生工作部部长张莉鑫表示，北大先后派出四批454人的援鄂医疗队。目前，湖北仍有尚未治愈的重症患者，北京大学第一医院、第三医院、人民医院派出的国家抗疫医疗队，仍在武汉救治一线战斗。

本组文/本报记者 解丽 蒲长廷