为什么强调“君子慎其独”

之所以想到“慎独”这个话题，是因为在抗击新冠肺炎疫情这段日子里，人们独处的机会太多，时间太长了。且不说前两个月全民居家封闭隔离，即便是在疫情已明显好转的现在，也还是有很多人需要呆在家里，如从境外回国人员，以及新冠肺炎确诊病患的密接者等，都需要按规定进行为期十四天的隔离观察。

除此之外，还有大中小学生也大都没有开学，虽然某些省份的高三初三学生已陆续开学，但其他年级大多数学生依然宅在家里。延期返校是一种看似笨拙却行之有效的降低感染风险的方法，从眼下疫情全球蔓延的态势看，学生们居家学习生活的日子，还将持续一段时间。

在工作生活张弛有度的时候，居家的日子是很有吸引力的，不过，一旦在家呆的时间长了，很多人都难免心烦。尤其是在父母子女之间，原来的一个假期，恰好能维持一种“相看两不厌”的关系，再久一点，就有可能将这种平衡打破。一些辅导小学生作业的家长，时常处于内心崩溃的边缘，许多处于叛逆期的中学生，刚好遇到将要进入更年期的家长，各种“斗智斗勇”在所难免。家有大学生或研究生的家长，学业是不用操心了，却又有了其他的烦心事，在“别人家的孩子怎么那么好”的家长眼里，自家的孩子总是“晚上不睡，早上不起”，这也看不惯，那也不顺眼，子女们自然也希望早点儿开学，摆脱唠叨起来没完没了的父母。

今年这个漫长的“寒假”，对学生及家长来说确实是一个莫大的考验。与中小学生们要在家长的监督或陪伴下上网课不同，大学生与研究生的学习要“自觉”得多，一般无须他人督促。不过，笔者所提及的在防疫期间尤其要“慎独”的对象，恰恰就是这些大学生和研究生。

这倒不是不相信学子们的自我克制能力，而是基于一种对人的普遍的惰性的观察。对老师来说，网上授课是一种很有趣的体验，上课前几分钟打开“腾讯会议”的“会议室”，把会议号发给学生，邀请他们来“开会”，也就是来上课。看着学生们陆陆续续进了“教室”，把课件以共享的形式上传后即可开讲。学生们虽然分散在全国各地，倒也不必担心因睡懒觉而“迟到”。老师可以实时监测学生的“到课率”，还可以了解到那些提前离开教室的，只要愿意，很容易就能“揪住”逃课的学生。课间休息时还可以喂一喂鱼，浇一浇花，上课和家务两不误，这种体验还真是不一般。

不过，这种对老师来说有诸多便利的教学模式，学生们未必觉得有多好。前几天的“课堂”上，聊到疫情之下返校日子的遥遥无期，问及学生们的感受，大家的回答大同小异——有的说“在家呆得够够的”，有的说“想念图书馆”，有的感慨“没有氛围”……总体来看，能体会到他们对校园生活的渴盼。

确实，在人生中最活力四射的年纪，却不得不宅在家里，上网课虽也能学到知识，但缺少的正是那种“氛围”。课堂上老师在三尺讲台上走来走去的身影，自习室里同学们埋头苦读的样子，图书馆里叠床架屋的书架所隐喻的书海，宿舍里有关八卦或读书的卧谈会，都是不一样的氛围。

相反，呆在家里很容易让人变得懒散，因为无须赶时间去教室上课，也无须按点儿去食堂吃饭，不必去自习室或图书馆占座位，而可以一觉睡到“自然醒”，早饭与午饭“合并”吃，洗漱的步骤也大可以节省，在无人打扰的午后，可以把电视剧一直刷下去，直刷到半夜三更，甚至东方既白。这样的日子久了，很容易浑浑噩噩甚或有些颓废，生活的方向也会变得越来越迷茫。

所以，在这静待返校的日子里，进行一点“慎独”的说教似乎是很有必要的。人在独处的时候，很容易放松对自己各方面的要求，这大概也是《礼记·大学》在讲到修身时，特别强调“君子必慎其独也”的缘由。“小人闲居为不善，无所不至，见君子而后厌然，掩其不善而著其善。”“小人”在家闲居时什么不善的事情都可以做出来，只有见到君子后，才会遮掩躲闪，藏匿起其不善之行为，表面上装出善良恭顺的样子。即便君子，也要时时心怀戒惧，即便在独处时也要慎重，不可苟且。我们在这里不讨论德性的修养，也不说“君子”“小人”的问题，而是想到作为普通人的我们，在独处时，各方面都难免松懈，在学业上更是如此。

这就需要我们有效管理自己的时间。我们可以制定一些必须完成的“小目标”，比如每天读五十页书，一周写一篇读书笔记等，就像一位学者所说，“让时间成为你的压力，要在限定的时间内把事情完成”。这个时候，“小目标”就会成为你“独处”时的他者，监督你不偷懒，不敢松懈，终至小有所成。