以战疫成果告慰牺牲烈士逝世同胞

新冠肺炎疫情是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，抗疫英烈和逾3000名同胞为此付出了生命，这个代价不能白白付出。我们必须加倍努力奋斗，认真总结经验，不断提高防疫减灾水平，不仅以此告慰逝者，更为生者创造健康和谐的幸福生活。

国务院4月3日发布公告，为表达全国各族人民对抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞的深切哀悼，2020年4月4日举行全国性哀悼活动。在此期间，全国和驻外使领馆下半旗志哀，全国停止公共娱乐活动。4月4日10时起，全国人民默哀3分钟，汽车、火车、舰船鸣笛，防空警报鸣响。

近日，湖北省政府评定王兵、冯效林、江学庆、刘智明、李文亮、张抗美、肖俊、吴涌、柳帆、夏思思、黄文军、梅仲明、彭银华、廖建军等14名牺牲在新冠肺炎疫情防控一线人员为首批烈士。他们英勇奋战在疫情防控第一线，以为国捐躯的最高形式，坚决捍卫湖北保卫战、武汉保卫战走向最终胜利。14名烈士不仅是湖北省众多抗疫英雄的优秀代表，也是全国成千上万可歌可泣、忘我牺牲的抗疫战士的杰出典型。疫情发生以来，有超过3000名同胞不幸逝世，他们是我们的亲人、朋友、同事，他们的逝世是国家和社会的重大损失。

今天，全国上下以崇高的敬意缅怀抗疫英烈，以深深的哀悼追思逝世同胞。

一束黄菊祭英魂，一杯浊酒思亲人。在抗击新冠肺炎疫情斗争中以身殉职的英雄，有的是直接参与一线救治工作的白衣战士，有的是始终坚守在疫情防控一线的公安干警，有的是用真心真情扶危助困的社区工作者。面对疫情和危难，他们都是最美逆行者，用生命践行使命，用热血守护家园。他们是新时代最可爱的人，用临危不惧的气概点燃新时代的航灯，用赴汤蹈火的精神铸就新时代的脊梁！

春风送暖，又到清明时节，告慰抗疫英烈和逝世同胞的最好方式，就是继续全面加强疫情防控工作，不断巩固举国战疫成果。经过艰苦努力，以武汉为主战场的全国本土疫情传播已基本阻断，疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复。目前全国绝大多数地区已是低风险地区，复工复产安全有序进行，多个省份已经陆续开学复课。3月25日零时，湖北按下了“重启键”，武汉以外城市解除离鄂通道管控；3月28日起，武汉市轨道交通重启，久违的“头班车”鸣笛出发；4月8日零时，武汉将“解封”，解除离汉离鄂通道管控……时隔两个多月，一个渐渐鲜活起来的武汉和湖北，稳步走进了明媚的春天。

战疫成果来之不易，巩固发展国内疫情防控向好形势更需全力以赴。当前境外疫情呈加速扩散蔓延态势，国内疫情输入压力持续加大，“外防输入、内防反弹”是疫情防控工作重中之重。我们要继续毫不放松抓紧落实各项疫情防控工作，迎难而上，主动作为，在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序，以战疫必胜的信念坚决打赢防疫防控的人民战争、总体战、阻击战。

面对新冠病毒这个全人类共同的敌人，任何国家都不能独善其身。中国已对近百个国家及世卫组织、非盟等国际组织提供紧急援助，包括提供检测试剂、口罩等医疗物资。中国对外力所能及提供援助的同时，也呼吁国际社会开展合作，携手抗疫。

一部人类文明史，也是一部人类与疾病、灾难不断抗争的历史，在这个艰苦卓绝、不屈不挠的抗争过程中，人类文明不断取得进步和提升。新冠肺炎疫情是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，抗疫英烈和逾3000名同胞为此付出了生命，这个代价不能白白付出。我们必须加倍努力奋斗，认真总结经验，不断提高防疫减灾水平，不仅以此告慰逝者，更为生者创造健康和谐的幸福生活。

逝者已逝，英魂长存，慎终追远，催护新生。让这深深的哀悼，浓浓的追思，化作生者前行的强大力量，让我们踏上决战疫情新征程，前赴后继直至全胜。