15万只儿童口罩送达湖北 菲仕兰500万捐赠全部到位

4月3日，菲仕兰通过中国妇女发展基金会捐赠的15万多只儿童防护口罩完成与武汉、随州、襄阳、黄石、潜江等地区的交接，通过当地妇联、湖北省妇幼保健院、湖北省早教托育协会等机构发放到位，用于帮助加强儿童日常防护，支持逐步复学。至此，菲仕兰在疫情伊始宣布向一线捐赠的价值400万元物资、100万元现金全部落实到位。

湖北“解禁”人员流动增加 15万只儿童口罩守护湖北儿童

近日，疫情最为严重的的湖北地区终于盼来了“解禁”的好消息！湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部发布通告：3月25日零时起，武汉市以外地区解除离鄂通道管控，有序恢复对外交通。4月8日零时起，武汉市也将“解禁”。

虽然新冠病毒疫情在中国已逐渐缓和，但在海外呈现爆发态势，疫情一天未结束，防控便一天不能松懈。新冠肺炎医疗救治上海专家组长张文宏表示：“疫情结束的时间，目前没有标准答案，新冠肺炎疫情具有极大的不确定性，最美好的季节将会是今年的金秋10月，这个时候可能是个低谷，后面可能会有个高峰，所以今年基本上是绵延不断。”

伴随着湖北地区的“解禁”，各地进一步复工复学，人员流动增加，基本防护更需得到重视，口罩需求逐步加大，特别是儿童防护口罩。一方面，儿童佩戴的口罩要确保质量，必须是正规厂家生产、尺寸规范的儿童防护口罩；另一方面，普通口罩推荐使用时间为4个小时更换一次，但年龄小的孩子口水、鼻涕等难以自控，口罩长期处于潮湿状态易滋生细菌，为确保卫生，更需勤做更换。

菲仕兰捐赠的15万只儿童防护口罩将帮助湖北地区儿童加强日常防护，为逐步复学做好充足准备。洋洋（化名）是居住在襄城区民主路社区的一名贫困儿童，3岁的她母亲患有精神残疾，父亲出走，母女俩人靠低保金维持生活。在当地妇联的帮助下，洋洋第一时间戴上了菲仕兰的爱心口罩，她的家人表示：“非常感谢爱心企业菲仕兰，让我们在艰难时刻感受到了关怀和爱。”

襄阳市妇联工作人员梁平为民主路社区洋洋佩戴菲仕兰爱心口罩

不忘初心 全方位守护儿童健康

疫情期间，菲仕兰对于儿童及家庭营养健康的关注从未间断。在疫情最为严重的时候，湖北地区交通、运输一度全线瘫痪，许多门店因为交通管制而无法及时送达货物。即便是全市公共交通停运、机动车全部禁行，菲仕兰美妈顾问仍持续奋战在一线，依靠人力——自行车、电动车将美素佳儿产品及时送达消费者手中。不仅如此，菲仕兰还在第一时间加速国际物流，启动经销商协同仓，与京东供应链的高效合作，力保宝宝口粮不断供。此外，还特别开通服务热线为妈妈和家庭提供免费医疗咨询，并邀请母婴专家在线普及营养和保健知识。

源于对儿童全方位的关爱，疫情期间，菲仕兰排除万难、源源不断向疫情一线输送防疫及生活物资。菲仕兰中国区总裁陈戈表示：“儿童的营养和健康始终是菲仕兰关注的重点。菲仕兰愿尽最大努力，给孩子们提供更好的防护，助力孩子们健康成长！”

累计捐赠物资500万 菲仕兰一直在行动

截至目前，菲仕兰已累计捐赠500万元的物资及现金支援抗击新冠肺炎疫情，帮助疫区儿童、医护人员及家庭、受感染及受困家庭等提供营养及援助。其中包含紧急调拨400万元的物资：10897罐美素佳儿婴幼儿配方奶粉和皇家美素佳儿婴幼儿配方奶粉、25000罐子母全脂高钙奶粉及本次送达的15万只儿童口罩等，此外，菲仕兰还承诺持续将含有乳铁蛋白的皇家美素佳儿婴幼儿配方奶粉捐赠给被新型冠状病毒感染的3岁以下婴幼儿，免费食用至3岁。而捐赠的100万元现金，通过中国妇女发展基金会“加油！抗疫天使”项目，已陆续用于对1250户抗击疫情的医护人员家庭提供关爱。