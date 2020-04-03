“要鲜肉小笼！对，就是鲜肉小笼。”以小笼包为特色招牌的上海古猗园餐厅最近格外热闹。戴着口罩的顾客排队有序点餐，已经取餐的顾客三三两两坐在桌前大快朵颐。

经过了近两个月的“漫长”等待，这家位于上海市嘉定区的“海派”特色小笼包店，迎来复工后的一波“反弹式”消费。

随着新冠肺炎疫情得到一定控制，上海餐饮行业的复工率已超过七成，餐饮消费需求再度释放。

“我们的营业额现在已经恢复到了原先的六成到七成。”上海古猗园小笼食品有限公司总经理章宇康告诉记者。自3月15日恢复运营以来，餐厅挺过了一开始的门庭冷落，现在用餐高峰时段几乎恢复了往日的忙碌。

“目前最大的难点，还是如何让顾客对餐厅的卫生状况有信心。”章宇康说。

为了确保顾客的安全，餐厅员工佩戴口罩，每天反复消毒，餐厅入口还放上了一大瓶免洗洗手液，方便顾客清洁双手。

尽管仍不确定何时能回到疫情发生前相仿的经营状况，章宇康依然对餐厅的运营充满信心。“现在疫情越来越得到控制，情况正在变好。”他说，“上海现在也有一些对餐饮业的帮扶政策，帮助我们渡过难关。”

3月下旬，上海推出保险帮扶复工率较低、复工困难行业稳定就业，其中包括餐饮业。上海市人力资源和社会保障局也于近日出台政策，在餐饮业等受疫情影响较大的行业根据具体情况发放补贴。古猗园餐厅也已申报。

章宇康介绍，为了吸引更多顾客，餐厅也根据时令推出新鲜口味，比如用时令蔬菜马兰头做成绿色外观的小笼包，这段时间就很受顾客喜爱。

无独有偶，位于上海市中心豫园商城的老字号餐厅南翔馒头店近日也推出了特色新品——腌笃鲜小笼，结合江南风味，将鲜肉、咸肉和鲜竹笋一起包进小笼包，为顾客提供多样化选择。

南翔馒头店小笼包制作技艺的第六代传承人游玉敏说，根据疫情防控需要，南翔馒头店自2月初改堂食为全部外卖，经过了艰难的“转型期”，而今堂食恢复近1个月，堂食和外卖都很热闹，店员们也信心大增。

“相信通过不断创新，老字号的新味道，会让人更加流连忘返。到清明节假期，外出踏青的人增加，排队的食客也会更多一些。”她说。