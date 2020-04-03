热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

疫情下澳大利亚餐饮业陷入困境

2020年04月03日09:00 来源：北京商报

　　正午时分本该是餐馆最忙的时间，何伟却把他位于澳大利亚首都堪培拉市中心的“大鸭梨”餐馆锁上了门。

　　“这家餐厅已经开业七年，我从没想过有一天会停业，也不知道何时才能重新开门。”46岁的何伟说。

　　“大鸭梨”是堪培拉最受欢迎的中餐馆之一，招牌菜是北京烤鸭。餐厅位置优越，比邻堪培拉剧院，很多时候一座难求。

　　然而，新冠肺炎疫情让一切都发生了改变。3月23日起，澳政府升级防疫措施，关闭文体娱乐聚集场所，只允许餐馆和咖啡厅做外卖。“大鸭梨”因此停业。

　　当地媒体报道，澳大利亚餐饮业共有员工约80万人。一家地中海风格餐馆的主厨雅姬·查利诺说，她不得不让店里2/3的员工暂时离岗，员工在一周时间里从50人下降到16人。

　　“我以前从未经历过这种局面，希望再也不会这样了。因为在告诉员工将没有工作时，我甚至不知道该怎么开口。”她说。

　　有人暂时“止损”，也有人选择再试试。“西安名吃”的王小姐仍在店里工作。

　　她从墨尔本的一所大学毕业后，跟朋友合作在4个月前开了这家餐馆。她说，目前的营业额还达不到之前的1/3。

　　“西安名吃”位于堪培拉一条繁华美食街，平时很难找到车位，现在却变得空空荡荡。

　　“猫婆小面”也在这条街上。“从2018年11月开业以来生意一向不错，人多时会在门外排长队。”33岁的老板李先生说。

　　他介绍，堪培拉的餐饮业有一个规律，年底学生放假回家，市场就会进入淡季。于是他们1月放了两周假，回国过年。

　　但休完假回到澳大利亚后，他发现淡季之后的生意更加惨淡。“家人最初希望我回国，但我在这里不是独立的个体，我有店、有员工，他们也要生活，需要工作。华人在这里生活不容易，我要负担这个责任。”他说。

　　“西安名吃”的王小姐希望政府能够给一些政策，让他们留住员工。“现在房东给了一些优惠，但是只靠这些肯定是不够的。”

　　因疫情处境艰难的人还有很多。《悉尼先驱晨报》的一篇报道称，在这个有着约2500万人口的国家，可能会有200万人失业。

　　3月以来，澳政府推出一系列经济刺激措施，总规模已达约3200亿澳元（1澳元约合0.6美元），相当于澳国内生产总值的16.4%。

　　“大鸭梨”目前给少数全职员工发放一些节假日工资。何伟现在最大的愿望是疫情能够早日结束，“人们还像以前那样逛街、看剧、到餐馆吃饭”。据新华社

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn