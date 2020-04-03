香港抗疫基金给各行业带来“及时雨”

新冠病毒肆虐全球，香港各行各业都受到不少影响。特区政府早在2月初即迅速行动，成立300亿港元防疫抗疫基金，并推出24项措施，向受疫情影响较大的企业和市民提供援助，各项措施预计可惠及逾11万个商户、20万个家庭及147万人次。目前，超过20项措施已经上马，动用金额约50亿港元，这些资金已经陆续发放给急需帮助的企业和个人。

帮餐饮业渡过难关

新冠肺炎疫情暴发正值春节前，本是餐饮消费的黄金档期。香港食物及卫生局局长陈肇始表示，疫情直接冲击香港的餐饮业、小贩行业及主要向食肆供货的活海鱼批销业，餐厅内原本预订的年夜饭及春茗等均被取消，市民购物意欲也大减，业界盼望政府资助。

陈肇始介绍，餐饮相关行业主要采用一次性资助纾困。合资格并营运中的普通食肆、水上食肆及工厂食堂的持牌人可获一次性20万港元资助，小食食肆、新鲜粮食店、食物制造厂及卤味店等的持牌人则可获一次性8万港元资助，持牌小贩可获一次性5000港元资助。陈肇始预计，资助计划可分别惠及约2.8万家餐饮店及约5500个持牌小贩，涉及资助金额超38亿港元。

截至3月18日，食环署已接获24013宗食物业界别资助计划及4751宗持牌小贩资助计划的申请，两项资助计划分别已有7337宗及2536宗申请获批准并批核支付资助，涉及资助金额合共超过10亿港元。香港渔护署亦收到715宗及66宗分别由渔船或收鱼艇船东及活海鱼批销商递交的申请，并分别批出约110宗及35宗由船东及批销商递交的申请，涉及合共约2400万港元的资助。

为零售商户提供资助

为因应疫情防控需要，香港陆续对来自不同地方的访港人士实施强制检疫，并关闭多个航班，访港旅客人数大幅下降。数据显示，2020年1月访港旅客约为320万人次，同比下跌53%，初步估计2月访港旅客人数下跌幅度更大，只有19.9万人次，同比减少96%。

香港特区政务司司长张建宗表示，旅客人数急泻为零售业带来巨大冲击，令营商环境变得艰难。因此，特区政府抗疫基金将为深受疫情影响的零售商户提供“及时雨”，帮助他们走出困境。

抗疫基金共向零售业拨款56亿港元，预期可惠及约7万家零售商店。每家合资格零售商户可获一次性8万元的资助，零售集团或连锁零售商店最多可获300万港元的资助。张建宗表示，为尽快让零售商户取得资助，资助发放采用的是全自助网上系统，符合资格的零售商户只需要上传其有效证件、账单等，便可完成申请，等获援助。

香港立法会批发及零售界议员邵家辉称，相信这些措施可协助业界走出困境，他建议“宜快不宜慢”“宜松不宜紧”。邵家辉认为，零售行业资金压力的大头在于店面租金和员工薪资，若56亿港元不足够，政府可向立法会申请拨款。

维持“国际航空枢纽”地位

航空业是推动香港经济发展的重要力量。但受疫情冲击，全球航空业运营艰难，香港也不免受到波及。国际航空运输协会预料，今年全球航空业收入或将损失1130亿美元。

在客运、货运服务均受疫情冲击的情况下，特区政府表示，艰难时期更要坚决维持香港作为“国际航空枢纽”的竞争力。特区政府已连同香港机场管理局推出一系列纾缓措施，希望直面挑战，与机场同业共渡难关。

这些纾缓措施涉及资金10亿港元。其中6.7亿港元属政府向机管局豁免征收2019至2020年度的航空交通管制费，此笔款项将全数拨作支援机场同业。其余3.3亿港元属机管局的资助，主要向航空业界提供直接支援，包括对机场商铺和食肆进一步宽减租金。为表达对机场员工的关怀，在放无薪假期间接受培训的前线机场员工将获发培训津贴。预计总共惠及逾400家航空公司、航空后勤服务公司、机场零售商户、食肆和机场员工。

此外，香港民用航空事业职工总会秘书长叶伟明还建议，特区政府可向机场员工提供现金津贴或派发消费券，供员工在机场内使用，同时刺激机场商户经济。

文艺界资助开始发放

疫情对香港文艺界也造成直接冲击。本应于二、三月举办的香港艺术节，基于对艺术家及观众的安全健康考虑，取消120多场演出。“我们希望社会能尽快恢复元气，合力支持演艺界渡过难关。”香港艺术节行政总监何嘉坤说。

因此，香港抗疫基金中有1.5亿港元专用资助艺术文化界各演艺团体、博物馆及自由工作者。香港民政事务局表示，首批资助已顺利发放，受助对象为康乐及文化事务署的场地伙伴艺团、民政局艺能发展资助计划团体和海事博物馆。另外，40个受香港艺术发展局资助的团体每个已发放8万港元。本月内，民政事务局还将开始安排发放资助予香港9个主要演艺团体，用于支付员工、承办人员和自由工作者的薪金。

在医疗方面，抗疫基金中有47亿港元专项批予香港医院管理局，用于增购防护装备，增拨前线人员的相关人手开支，加强香港一线抗疫力量。

在教育方面，为减轻家长负担，抗疫基金会向每名领取2019至2020学年学生津贴的学生额外提供1000港元的津贴，总额外开支约为9亿港元，惠及约90万名学生。

张建宗表示，抗疫基金数额庞大，涵盖范围广泛，受惠人数众多，充分显示政府与社会各界同心抗疫、共渡时艰的决心。特区政府会继续密切监察疫情的发展，评估疫情对社会的影响，听取专家意见和考虑香港实际情况后，毫不犹豫推出所需措施。