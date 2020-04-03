确保完成生猪稳产保供目标

4月1日，农业农村部组织召开12省（区、市）生猪生产恢复和非洲猪瘟防控视频调度会议。农业农村部副部长于康震强调，各级畜牧兽医部门要坚持生猪生产恢复和非洲猪瘟防控两手抓，采取更加务实过硬的措施，确保完成全年生猪稳产保供各项目标任务，确保非洲猪瘟疫情不反弹。

据介绍，今年以来，我国非洲猪瘟发生强度明显低于去年同期。截至3月31日，全国共报告发生6起疫情，共扑杀生猪534头，疫情形势总体趋缓，这对当前生猪生产加快恢复十分有利。但是，非洲猪瘟病毒在我国已经形成一定污染面，随着生猪生产加快恢复，仔猪、种猪调运频繁，疫情发生和传播风险有所增大。

围绕生猪全产业链非洲猪瘟防控，近日农业农村部印发第285号公告，重申防控工作“十不得”，包括不得直接使用餐厨废弃物喂猪；动物卫生监督机构和人员要规范实施检疫，不得“隔山开证”；货主和承运人不得使用未备案车辆运输生猪，不得擅自更改生猪运输目的地；屠宰场不得屠宰来源不明、未附有动物检疫合格证明、未佩戴耳标或耳标不全等问题生猪，落实非洲猪瘟自检制度等。

针对非洲猪瘟防控，前段时间农业农村部还印发了《非洲猪瘟疫情应急实施方案（2020年版）》，此次公告强调，要按照最新方案，规范处置疫情。最新方案对疫点的划定作出调整，明确了差异化管理的要求，针对规模养殖场、放养猪、运输过程中等不同情形下发生的疫情，进行分类指导、精准处置。

涌益咨询总经理郑丽丽认为，非洲猪瘟仍然存在，并且是未来最大的不确定因素。但目前生猪存活率较去年有所提高，且能繁母猪占比增加，将减缓未来肥猪供应紧张状况。

“生猪产能自去年9月份以来，进入逐渐恢复进程。”新发地市场统计部门负责人刘通表示，从产能恢复到毛猪出栏量恢复，还有一个滞后期。但产能恢复是不争的事实，出栏量恢复也指日可待。

农业农村部明确，下一步将继续会同公安、交通运输等部门，严查严惩“炒猪”、违法违规调运行为；加快完善生猪运输车辆信息化管理，督促各省于6月底前完成省内车辆备案系统与动物检疫电子出证平台对接。同时，建立差异化调运监管制度，支持有条件的地区和企业建设非洲猪瘟无疫区和无疫小区，并加强基层防疫力量。（记者邱海峰）