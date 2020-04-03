把好制度坚持好发展好完善好

民族事务治理是国家治理的重要方面。推进国家治理体系和治理能力现代化，必须走符合本国国情的道路。坚持走中国特色解决民族问题的正确道路，是我国推进民族事务治理现代化，实现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的重要保证。

处理民族事务、解决民族问题，必须坚持以科学理论为指导。消除民族之间的不平等，是马克思主义主张的消灭阶级差别的任务之一。新中国成立后，我们党以马克思主义为指导，在解决民族问题、制定民族政策中始终贯穿民族平等这一重要原则。

面对众多民族统一在一个国家之内的多元一体历史传统，面对少数民族人口分布广泛、交错杂居的现实条件，我们党将马克思主义民族理论同我国历史传统和现实条件结合起来，确立了民族区域自治制度。民族区域自治制度的基本内涵是，在国家统一领导下，各少数民族聚居的地方实行区域自治，设立自治机关，行使自治权。这一制度既保证了国家团结统一，又实现了各民族共同当家作主。实行民族区域自治制度以来，我国少数民族地区的经济、政治、文化、社会、生态文明建设都取得显著成就，与其他地区之间的发展差距不断缩小，中华民族多元一体格局不断巩固。从实践效果看，这一制度展现出良好效能和明显优势。

历史上，我国各族人民都为缔造统一的多民族国家、创造悠久灿烂的中华文明作出了自己的贡献。几千年来，我国各民族形成团结统一的大趋势，推动中华文明绵延5000多年，不断繁荣发展。各民族因地制宜地发展地方经济、社会与文化，同时互相交流、互相学习，日益走向更加紧密的团结统一。

从现实条件看，我国各民族在长期历史发展过程中，由于频繁迁徙、广泛交融，逐渐形成了大杂居、小聚居的分布格局，这是实施民族区域自治制度的现实基础。以少数民族聚居的地方为基础，建立不同类型和不同行政级别的民族自治地方，有利于保障少数民族合法权益，维护少数民族聚居地方民族关系的和谐稳定，还可以充分发挥少数民族地区资源富集、地理风貌独特等优势，促进民族地区与其他地区的交流与合作。由此可见，民族区域自治制度不是“飞来峰”，而是我们党在马克思主义指导下，继承多元一体历史传统，根据我国各民族分布格局的现实条件进行制度创新的成果。

综观当今世界，不同国家在处理民族关系、解决民族问题方面采取了不同制度。制度适不适合，对民族关系、国家发展影响很大。我国的民族区域自治制度妥善处理了中华民族与各民族、国家与民族地区的关系，是统一和自治、民族因素和区域因素的有机结合。

团结统一是各族人民的共同愿望。没有国家的团结统一，就谈不上民族区域自治。统一是民族自治的前提和基础，实行民族区域自治是为了更好发挥少数民族积极性、提升少数民族群众生活水平。从民族地区实际出发推动改革发展，最终都是为了把各民族紧紧凝聚起来，共同建设中国特色社会主义，推动国家更加统一稳定、繁荣昌盛。

历史和现实都充分表明，民族区域自治制度是从中国土壤中生长出来的好制度，是具有生命力和优越性的好制度。我们要坚持好、发展好、完善好这一制度，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，共同实现中华民族伟大复兴。

（作者为中央民族大学资深教授、中国民族学学会名誉会长）

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 09 版）