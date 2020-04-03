让“非接触式”办税走向常态

积极扩大“网上办”，持续推进“线上办”，深化应用“码上办”，不断拓展“掌上办”，让“少走马路”“在线互动”“一扫尽览”“移动办税”成为常态

税务部门是窗口单位，直接服务几千万企业纳税人和上亿自然人纳税人以及10多亿缴费人。新冠肺炎疫情发生以来，我们坚决贯彻习近平总书记关于把人民群众生命安全和身体健康放在第一位的重要指示精神，充分运用信息技术手段和税收大数据，大力推行“非接触式”办税缴费，既方便了纳税人、缴费人，又最大限度降低了人员聚集可能带来的疫情传播风险，为统筹抓好疫情防控和经济社会发展发挥了积极作用。目前大部分地区企业90%以上的涉税业务实现了网上办理，其中网上申报面超过99%。

实践证明，“非接触式”办税缴费改变的是服务理念、服务方式，体现了深化“放管服”改革、优化营商环境的内在要求，是发挥税收大数据优势、服务国家治理现代化的重要实践。我们要认真贯彻落实习近平总书记关于“加快推进电子政务，构建全流程一体化在线服务平台”等重要要求，按照国务院关于全面推进政务服务规范化、便利化的部署要求，持续巩固提升“非接触式”办税缴费，将这一应时之需措施固化拓展为常态之举，进一步推进实体办税服务厅向网上延伸，更好地便利纳税人、缴费人。

积极扩大“网上办”，让“少走马路”成为常态。信息多跑路，百姓就能少跑腿。要按照“尽可能网上办”的原则，稳步拓展网上办税缴费清单事项范围，让纳税人、缴费人少出门甚至足不出户即可办税缴费。着力打造全国统一规范的电子税务局，优化完善功能，确保系统运行更稳定、办税缴费更顺畅。不断拓宽“网上申领、邮寄配送”发票范围，力争今年底前将发票“非接触式”领用的比例由50%提升到70%。

持续推进“线上办”，让“在线互动”成为常态。习近平总书记强调，让互联网成为我们同群众交流沟通的新平台，成为了解群众、贴近群众、为群众排忧解难的新途径。我们要充分利用互联网，与纳税人、缴费人保持实时在线互动，注重解决实际问题和具体困难，维护他们的合法权益，让线上倾听更有效，让线上互动更有感，让线上推送更有力。

深化应用“码上办”，让“一扫尽览”成为常态。二维码以其便利快捷的优势受到群众普遍欢迎。我们要深入推行办税缴费事项二维码一次性告知，使纳税人、缴费人通过扫描二维码，即可一览无余轻松掌握相关税收优惠政策和办税缴费程序等各方面信息。

不断拓展“掌上办”，让“移动办税”成为常态。随着信息技术快速发展，智能手机广泛普及，移动办税缴费大有可为。我们要积极拥抱移动互联网时代，完善手机APP功能，优化应用场景，打造“指尖上的办税缴费”，以更大的便利提升纳税人、缴费人的获得感。

当前，各级税务机关推动优惠政策落实要给力、“非接触式”办税要添力、数据服务大局要尽力、疫情防控工作要加力，发挥税务部门职能作用，积极有序推进复工复产，推动经济社会秩序恢复、产业和经济发展回升。

——国家税务总局党委书记、局长王军日前在税务总局党委（扩大）会议上说

（本报记者 吴秋余整理）

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 05 版）