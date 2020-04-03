确保清明节期间森林草原防灭火安全

人民网北京4月2日电 （记者丁怡婷）记者从应急管理部获悉：近日，国家森林草原防灭火指挥部办公室、应急管理部、国家林业和草原局联合组织6个督查组，对北京、广西、四川、云南、陕西等9个省区市森林草原防灭火工作进行督导检查，切实做好清明节期间森林草原防灭火工作，稳定森林草原防灭火形势。

据了解，督查期间，各督查组将重点督查以下几方面情况：一是工作部署情况。统筹做好疫情防控和森林草原防灭火工作情况，针对春季特别是清明等重点时段进行专项部署、制定专门方案、落实工作责任、加强风险研判、完善工作措施情况。二是责任落实情况。各地按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的要求，严格落实地方党委政府领导责任、有关部门管理责任和经营单位主体责任情况。应急管理部门综合防控和应急救援职责、林草部门预防和火情早期处理职责明晰和履职情况，森林公安按照“一条不增、一条不减”原则继续做好森林草原防灭火工作情况。三是野外火源防控情况。各地按照国家森林草原防灭火指挥部办公室安排部署，结合当地实际组织开展野外火源专项治理行动情况，是否制定了可操作性的工作方案，是否采取有效措施确保取得实效；护林员、检查员、瞭望员是否到岗到位，尽职尽责等。四是安全施救情况。强化专业指挥，科学组织扑救，加强风险评估和有效应对情况。落实安全制度，严格执行安全规范，强化安全培训特别是紧急避险训练情况。五是应急准备情况。森林草原火灾应急预案修订完善情况，指挥流程、分级响应和联动处置机制是否健全，是否开展了实战演练。扑火队伍是否集中食宿，靠前驻防，并加强扑火安全教育和技能训练。扑火物资是否充裕，装备是否良好，通信是否畅通。应急值守是否到位，能否坚持24小时值班和领导带班。

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 06 版）