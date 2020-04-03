“水上春耕”丰富居民菜篮子

“过了惊蛰节，是鱼都咬铁。”这几天，广东珠海市白蕉镇新沙村养殖户冼华福更忙了，每天定时为鱼塘增氧、投喂饲料，“再有十多天，10万多尾海鲈鱼就上市啦！”

开片、去皮、包装……海南澄迈县翔泰渔业股份有限公司的加工车间复工了，数百名“全副武装”的工人动作麻利，正忙着加工鲜鱼片。

水产养殖是“菜篮子”产品的重要组成部分，年总产量超过5000万吨。眼下，全国“水上春耕”由南到北渐次展开，各地纷纷出实招，有序恢复春季渔业生产，加快推进企业和养殖户复工复产，确保水产品有效供给，促进农民稳定增收。

复工复产按下“加速键”，线上线下解卖难

“现在是苗种繁育关键期，要抓紧投喂饲料，虾苗存活率才高。”湖南省南县小龙虾协会负责人陈明亮，在一家家水产养殖合作社间奔忙着，“像庄稼一样，水产养殖也是季节性强，一时误不起，技术指导要跟上。”

“收鱼喽！”3月28日清晨，在天津北塘街泽瀚水产养殖专业合作社的鱼塘内，工人正在拉网收鱼，合作社负责人张为东说：“复工一个月了，商家越来越多，生意越来越好。”

支持复工复产，政策给力。国家发展改革委、农业农村部联合出台措施，解决水产品积压等问题。各地因地制宜，针对性化解疫情影响。海南出台应急补贴方案，对采购和收储压塘水产品给予每吨1000元补贴；四川对水产养殖户投保进行保费补贴。

“前一天递交复工人数、防疫措施等材料，第二天上午就复工了，效率很高。”海南翔泰渔业公司负责人钟师说，政府开设绿色通道，还帮企业发布用工需求，想方设法解决用工难。

技术服务跟上。农业农村部利用信息化手段，推广健康养殖模式，提高压塘水产品的存活率。各养殖产区强化疫病监测预警，做好水产品病害防治。

畅通产销瓶颈。2月19日，全国水产品产销对接平台上线，无论是“鱼交易”，还是“苗交易”，广大渔民、渔企都可通过平台免费发布信息。“一天订单3000公斤，鱼塘终于清空了！”在湖南资兴市兴宁镇，水产养殖合作社理事长李志平组织社员清塘、消毒，又准备新一茬鱼苗生产。

分区分类施策，过去一个月，各地水产养殖复工复产按下加速键。在湖北，重点地区水产苗种运输有序放开；在广西，919家渔业企业复工率达100%；江苏水产品日交易量4000吨左右……从全国看，各地水产市场已经陆续开市营业，其中，广东、福建、浙江、江西等地的水产市场商家开业率超过50%。

“复工就意味着希望，现在每天出货量到4000斤，生意一定会再红火起来！”贵州省遵义市深溪镇龙江村水产品批发市场商户袁孟江说。

一田双收、一水两用，绿色生产提品质

稻在水中长，虾在稻下游，前几天江苏省泗洪县石集乡汤杨村养殖大户臧如军，又投放下新一批虾苗，他算起稻丰虾肥的收入账：“不打药、不施肥，水稻每斤能卖上1块5，小龙虾一斤至少卖20元！”

“养生态虾，种绿色稻，一田双收。”在南县，小龙虾养殖写成技术标准，发到一家一户。“稻+虾”产生化学反应：算增收账，一个产业带动3.8万户农民，一亩增收3500元。全县40万亩稻虾，年产小龙虾8万吨，稻虾米24万吨，稻田里长出100亿元。再算生态账，虾吃昆虫、粪便还田，一条生态循环链，让农药、化肥减量50%以上，一条条河流干净起来。

稻虾模式是一个缩影。全国推行水产生态健康养殖制度，大力发展优质、特色、绿色、生态的水产品，产业加快向绿色转变。去年全国稻渔综合种养面积达到3500多万亩，产出200多万吨优质水产品和1700多万吨优质稻米，亩均增收1000元以上，实现了“一田双收、一水两用、减肥减药”。

放心产品不愁卖。“蟹苗对温度、水质要求很高，好环境才能养出好蟹。”贵州正山农业科技有限公司负责人衷俊雄，看中独山县新同村的天然山泉水，公司今年刚引进一批优质蟹苗，打算发展生态养殖。“上市后，一只估计可以卖到30元咧！”

“水草栽下去，关键要及时调水，补充生物肥来促进水草生长。”江西省彭泽县金品螃蟹养殖有限公司螃蟹养殖基地里，负责人梅山向养殖户讲解水草种植的要领。从养殖池杀菌消毒、水草种植到饲料采购、蟹苗投放，技术人员层层把关，确保产出绿色水产品。

以鱼活水，以水养鱼，产业可持续发展意识不断增强。“实施绿色养殖减排技术，既能大大提高池塘养殖效率，又减少了养殖水外排的环保压力。”中国水产科学研究院珠江水产研究所养殖与营养研究室主任谢骏说。

“好山好水，不愁长不出钱袋子！”甘肃徽县山岔村泉水泠泠，剑峰水产品养殖合作社刘建平，带着67户村民发展冷水鱼生态养殖和农家餐饮，打造集养鱼、赏鱼、吃鱼为一体的休闲渔业基地，年收入超过100万。

渔业三产融合发展提速。北方平原稻渔“盘锦模式”、南方丘陵稻渔“三江模式”、盐碱水养殖“景泰模式”亮点迭出。在江苏，“盱眙国际龙虾节”已连续举办19届；在广东，每年在梅州、清远、韶关等地举办禾花鱼节、稻渔节等活动，亮品牌、引客流。

深化改革强机制，用好科技产好鱼

2月18日，浙江台州首批渔船复工，沉寂许久的礁山港区重又热闹起来。“渔船可以出海了！”40岁的渔民姚斌连夜准备了出海的行囊，早早来到了礁山港。温岭松门镇农渔办联合当地公安派出所，设立了2个渔船出港检查站，为渔民提供出港前的安全防护服务。截至目前，已有约7万艘海洋捕捞渔船出海作业，占到往年同期出海作业船数的近九成。

作为渔船渔港综合管理改革试点，浙江台州在全市44个渔港实行县乡两级“港长制”，建立起12个渔港管理站，推动综合执法关口前移，并在全省首创“物联网+区块链”渔港综合污染防治管理。依托“渔港通”信息平台，渔民在手机APP上随时可以进行进出港报告，掌控各类海况和市场信息。

如何更好地管船、管渔？渔业综合管理不断创新机制，今年推动新一轮渔业油价补贴改革，同时，进一步强化渔业科技创新。

四川平昌县的特产江口青鳙肉质坚实、脆嫩鲜美，可是人工繁殖难、鱼苗贵，如何实现规模化养殖？在南风乡望崇村，江口青鳙繁殖专家团队经过一年多攻关，掌握了人工繁殖技术，成功孵化出鱼苗300万尾，降低了鱼苗成本，为江口青鳙规模化养殖、实现量产打下基础。

“好苗产好鱼”，中科院院士、水生生物研究所研究员桂建芳表示，水产种质资源是培育水产优良品种的重要物质基础。目前我国已建有国家级水产种质资源保护区535处，初步建立了种质资源收集、整理、保存和保持等技术体系。

在技术推广方面，今年全国将继续加强水产技术推广体系建设和重要技术示范应用，不断加快渔业高质量绿色发展。

为满足人民群众对优质水产品的需求，按照规划，到2022年，全国健康养殖示范面积达到65%以上，产地水产品抽检合格率保持在98%以上。

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 18 版）