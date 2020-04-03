如何解释似曾相识的既视感？ 可能只是大脑“抽了风”

有没有一个瞬间，你感觉眼前的场景似乎曾发生过。你遇到了一个陌生人，却恍然觉得“这个妹妹我曾见过的。”又或是读到这里后，你拍案而起道：“我梦到过这段！”“此情此景，似乎在过去曾经历过一遍”是一种经常出现在日常生活中的错觉，在心理学上，我们称这种现象为“既视感”。

是记忆失灵还是记忆出错？

科学家曾尝试在实验室里重现既视感现象。在2006年的一项研究中，英国利兹大学一个记忆小组研究团队先为催眠状态下的受试者创造出一段记忆，比如玩过某个游戏或者看到一个特定颜色的词语，接着研究者分别建议不同组的受试者忘记或记住这段记忆。随后，记住的那一组受试者在重新见到这个游戏或者词语的时候，都会产生既视感。

还有一些科学家试图用虚拟现实技术来营造既视感。一项研究将《模拟人生》游戏（the Sims）中的一个场景按照相同布局改造成另外一副模样，比如将一个虚拟花园场景中所有的灌木都替换成垃圾堆，于是花园变成了一个布局相同的垃圾场。路过这个场景时，受试玩家们称他们出现了既视感。

基于这些实验，科学家开始认为既视感其实是一个记忆现象：我们进入到一个与记忆十分相似的场景，但无法找到相对应的确切记忆。大脑认识到了当下的场景与记忆的相似之处，留给我们一阵难以言说的熟悉感。

科学家并不满足于上述解释，他们提出了许多理论，试图给出记忆失灵的具体原因。其中一些理论认为既视感就像是大脑中通向长期和短期记忆的电路发生了短路，于是新信息没有先在短期记忆储存库停留，而是径直通向了长期记忆。还有一些理论认为这是由于在没有相关记忆支撑的情况下，大脑中负责发送熟悉感信号的区域——鼻周皮层和内嗅皮层被错误地激活了。

另一种理论认为既视感与“错误记忆”有关，这种记忆好像是真实的，但其实是虚假的。这会导致你产生一种无法区分某事是在现实中还是梦境中发生的感觉。然而，后续研究很快反驳了这一理论。

比如，一项研究用功能性磁共振成像（fMRI）扫描了正在经历既视感的受试者的大脑。如果既视感与错误记忆有关，那么如海马体等与记忆相关的大脑区域应当会被激活。然而扫描发现，被激活的反而是与决策相关的大脑区域。研究人员认为这是因为大脑正在试图解决冲突：它在翻找过去的记忆，看看我们所经历的是不是真的发生过。

是大脑颞叶发生了神经紊乱？

既视感的极端情况是颞叶癫痫，这是一种随机发作在大脑颞叶的神经系统慢性紊乱，经常表现为局灶性意识清醒的癫痫。出现这种情况时，人会继续保有基本的意识，但是会产生类似于既视感的反常感受。有些科学家认为既视感是这种神经紊乱的轻症版本。

也有理论认为这种诡异的感觉其实是瞥见了未来。一些产生了既视感的人表示他们好像有了可以预知未来的感觉。但是这一理论并没有任何科学依据，据研究，这些人预言的成功率和瞎猜并没有区别。

我们该担忧既视感吗？只要与癫痫无关，研究人员认为这种感觉并没有任何坏处。事实上，有些科学家认为既视感可能是有益的。如果它的出现确实是因为大脑在重新整理被错误归置的记忆，这种怪异恐怖的感觉可能表示我们的记忆在好好地工作。这一理论也解释了为什么15—25岁的年轻人更容易产生既视感。英国科学家正在研究一个长期存在既视感的年轻男子，他频繁地感觉自己在重新体验过往的经历，每次产生的既视感常常长达一分钟之久。他感觉自己就像是被困在了电影《死亡幻觉》里一样。

总而言之，如果你只会偶尔产生短暂的既视感，并不会影响日常生活，那就没什么好担心的。你大可以配上《头文字D》的插曲《Deja vu》，享受一下这种诡异的错觉。

来源：环球科学

撰文：Sabrina Stierwalt

翻译：陆水