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国家卫健委：对发现的无症状感染者公开透明发布相关信息

2020年04月02日16:01 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月2日电 （许晓华）2日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情防控与医疗国际合作工作情况举行发布会。在回答对无症状感染者有何应对手段的问题时，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，目前无症状感染者的报告、流行病学调查和密切接触者管理的要求和确诊病例是基本一致的。

王斌介绍，各级各类医疗卫生机构一旦发现了无症状感染者，要求在两个小时之内进行网络直报，同时在24小时之内完成流行病学调查。对发现的无症状感染者，采取14天的集中医学观察，原则上连续两次标本核酸检测阴性才可以解除隔离，这是我们对无症状感染者采取的一系列管理措施。

“为了进一步加强对无症状感染者的监测，还要进一步加大针对性筛查力度，将监测范围进一步扩大到已经发现的病例和无症状感染者的密切接触者、聚集性疫情、重点地区和重点人群的主动筛查。同时，还将发挥社区、发热门诊的监测作用，根据病例线索，做好传染源追踪管理，通过提高监测的敏感性，及时发现无症状感染者，并及时采取集中隔离措施。对发现的无症状感染者要及时开展流行病学调查，查清他们的来源，并公开透明地发布相关信息。” 王斌说。

(责编：刘卿、李栋)


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