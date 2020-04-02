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疾控专家：向疾控流调人员提供真实信息 对自已和他人的健康负责

2020年04月02日15:46 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月2日电 （许晓华）2日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情防控与医疗国际合作工作情况举行发布会。会上，中国疾控中心研究员冯录召表示，公众配合流调工作，向疾控流调人员提供真实、可靠、详细的信息，是对自己也是对别人的健康负责，可以尽快收治患者，隔离无症状感染者，追踪管理密切接触者，是防止更多的人感染和疫情扩散的一个关键措施。流调人员会保护大家的个人隐私，所以大家可以安心予以配合。

“此外，公众还应该积极配合城乡社区工作者、基层医疗机构的医务人员、工作单位代表、酒店工作人员，还有社会工作者，以及一些志愿者的追踪登记、健康监测、医学观察等管理工作，为疫情防控的人民战争做出自己的贡献。有些患者隐瞒自己的病情、行程，不仅不利于自身的治疗，同时还会对疫情防控工作带来极为不利的影响，造成疫情扩散的风险。所以，积极配合流调工作是每一位公民应尽的义务，也是应履行的法律责任。” 冯录召说。

(责编：刘卿、李栋)


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