2020年4月1日，由中国乳制品工业协会主办、中国经济网、阿里巴巴天猫事业群协办的《创新营销思路，保障市场供应——中国乳业营销创新经验交流会》以线上会议的形式召开。中国乳制品工业协会原理事长、国际乳品联合会中国国家委员会名誉主席宋昆冈、内蒙古伊利实业集团股份有限公司副总裁刘春喜、蒙牛集团电商业务部总经理唐睿、光明乳业股份有限公司随心订营销中心总经理李秀坤、中国飞鹤有限公司副总裁魏静、北京三元食品股份有限公司副总经理张俊、贝因美股份有限公司总经理包秀飞、新希望乳业新零售总经理李瑾等企业代表及尼尔森快速消费品研究部门乳制品行业总监牛瑛、阿里巴巴天猫快速消费品事业部类目品牌营销总监山睦、阿里巴巴天猫事业群大食品行业运营总监士仓等市场调研及渠道商的代表出席会议。会议由中国乳制品工业协会常务副理事长兼秘书长、国际乳品联合会中国国家委员会副主席刘美菊主持。

一场疫情，使全国人民面临一场严峻的考验。在党中央、国务院的领导和部署下，举国上下，众志成城，共同抗击新冠病毒。我国乳业与全国人民同舟共济，共克时艰，乳企克服原料供应不足、物流运输不畅、市场萎缩、库存压力大以及人员紧张等重重困难，积极配合有关部门做好“保价格，保质量、保供应”三保行动，在保障有效防控的前提下，有序复工复产。

疫情让人们的消费方式、消费内容等发生了很多变化，对于乳企来说，则需要应市场变化而创新营销模式。面对疫情，如何做到即要严加防范疫情，又要尽快扩大乳制品消费，让乳品为增强国人体质发挥作用是摆在全行业面前的重要课题。很多乳企业利用大数据、互联网创新了营销模式，利用社区团购及跨界营销取得了很好的效果。协会召开“中国乳业营销创新经验交流会”的目的就是要分享成功经验，洞察消费需求，交流营销新理念，寻找市场新机遇，促进乳业发展。

会上，中国乳制品工业协会原理事长、国际乳品联合会中国国家委员会名誉主席宋昆冈做了《促进乳品消费，推动营销模式转型》的报告，尼尔森快速消费品研究部门乳制品行业总监牛瑛做了《新冠疫情如何影响和加速乳品市场的变革》的报告，她以液态奶为例分析了不同规模卖场在疫情前后的消费变化，提出了疫情为快销品零售市场带来的启示，提醒企业审时度势，创造新的销售形式。内蒙古伊利实业集团股份有限公司副总裁刘春喜介绍说，伊利积极协同行业力量，通过“帮上游、稳中游、通下游”一系列举措，做好全链稳定工作，让乳品成为全社会坚强的营养后盾。蒙牛集团电商业务部总经理唐睿以开拓创新《拥抱变化——蒙牛线上线下数字化实践分享》为题，介绍了蒙牛集团利用全链路数据资产化优势，真正实现以消费者为中心，实现精细化运营。

婴配粉是宝宝的口粮，疫情下，如何保证宝宝们的口粮事关千万家庭的幸福。中国飞鹤有限公司副总裁魏静介绍飞鹤如何利用多域流量交互，时间空间转换，换位思考先行，口碑传递能量解决用户痛点，以灵活机动的战略战术，让飞鹤产品穿越了疫情带来的种种困难，保障了宝宝口粮供应。贝因美股份有限公司总经理包秀飞把客户“手中有粮，心中不慌”的理念传递给公司全体人员，公司启动数字化建设，驱动全域营销，顺应新零售发展的趋势，积极拥抱网红经济发力社群营销、构建数字化策略三大战略，看好未来包括奶粉在内的母婴营养品行业嫁接数字化战略的机会，形成一个真正的产业互联，保证婴配粉市场供应。

此次疫情危机，使乳企对全渠道有了更深的体验，这不仅是将销售从线下转移到线上，而且还有背后的服务、沟通和信任重建。光明乳业股份有限公司随心订营销中心总经理李秀坤介绍了光明乳业“宅经济”下的光明随心订营销转型之路，让最初只是按时送货上门的简单营销模式，发展成跨业多点多线的销售战术。北京三元食品股份有限公司副总经理张俊介绍三元说，线上突围、线下承载，跨界联盟、抱团取暖。三元积极利用首农食品集团优势，开展产品跨界联合促销，将三元牛奶与蔬菜、米、面、油等形成食品包，为消费者带去方便，并借势将“肉菜奶”组合营销方式逐步转变为常态营销。新希望乳业新零售总经理李瑾介绍了新希望乳业在“宅”经济下，全面拥抱新零售，多种手段打造新零售实力。

天猫是互联网线上销售的翘楚，有丰富的线上销售经验。阿里巴巴天猫快速消费品事业部品牌营销总监山睦与大家分享了网上成功品牌案列，提出了疫情后的品牌数字化转型与营销新模式。阿里巴巴天猫事业群大食品行业运营总监士仓做了《疫情后乳制品企业的全渠道数字化转型之路》的演讲，说明疫情后消费者和市场环境的变化，带给乳制品企业电商发展的机会和挑战，并着重介绍了天猫2020行业核心方向，即通过消费者数字化运营，打造新消费趋势。天猫愿为合作伙伴提供战略数字化的全面赋能能力，让用户的消费行为和消费需求可挖掘，可分析，为企业定制化服务打下技术基础。

通过此次交流会，让我们看到，后疫情时代，消费行为、消费观点、消费市场都将发生巨大变化，以数字经济为依托的互联网消费理念和消费模式愈加突显。也让我们感受到乳制品市场营销创新充满活力，市场潜力巨大。无接触配送、网上购物，社区跨界团购、人工智能大数据等似乎是疫情期间的特殊之举，但也会成为中国未来消费的趋势，成为改变人们的生活方式，推动经济发展的动力，我国乳品市场的潜力必将被大大激发，成为促进乳制品行业发展的新动能。