清明“食”节，品鲜百变青团、清明螺

我们如今所过的清明节是与寒食节、上巳节“三节合一”的清明，在扫墓祭祖之外，其食俗也愈加丰富，成为清明的一抹亮色

百变青团。“相传百五禁烟厨，红藕青团各祭先”。一方水土一方文化，不同地方的食材和当地的烹饪爱好让“青团”有了各种演绎，清明粿、艾叶粑粑、菠菠粿、艾粄、艾草糕、暖菇包、茨壳粿、清明团子……并非简单的咸甜之争，馅料百变，千姿百态，就连外皮的绿都来源于不同的应季野生植物，吃起来皆糯韧绵软，清香适口。

清明螺。“清明螺，赛只鹅”。清明期间正是采食螺蛳的最佳时令，此时的螺蛳还未繁殖，壳薄、粒儿大，螺肉正是一年中最为爽甜饱满的时候。

朴籽粿。在盛行吃粿的潮汕，每年清明期间，都有一道称霸的“粿品”——朴籽粿。清明节前夕，朴籽树发新芽，收集好嫩叶子捣烂，同粳米舂制成粉末，而后发酵加入白糖倒入模具中蒸熟，蒸到个个都“咧嘴笑”即可食用。朴籽粿，也被称作潮汕人的“抹茶蛋糕”。

子推馍。在陕北和山西地区，清明节前捏蒸出一笼笼“子推馍”，是当地人的拿手好戏。这是为纪念晋国贤臣介子推而命名的“子推馍”。

炸油馓子。这是一种环状的油炸食品，吃起来焦香酥脆，是大多北方孩子春天的必备零食。（袁文）