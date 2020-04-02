葵与薤：跟着汪老品野香

今年是汪曾祺老先生诞辰一百周年，春天里我打开他的《人间滋味》，看到汪老谈到的两种食材：葵与薤。

葵就是冬苋菜，在川渝地区、江西、湖南等地比较常见，重庆人叫冬寒（音）菜，常常用来煮汤熬粥。这种菜吃到嘴里是滑的，叶片圆如猪耳，颜色正绿，叶梗也是绿的。汪老是在武昌吃到冬苋菜的时候，才明白，这就是葵。正像我读他的书才知道，葵就是冬苋菜。

“蔬菜的命运，也和世间一切事物一样，有其兴盛和衰微，葵本来是中国的主要蔬菜。不知怎的，后来它就变得不行了。明代的《本草纲目》中已经将它列入草类，压根儿不承认它是菜了。葵的遭遇真够惨的。”

汪老由葵又想到了薤。现在北方人很少食薤了，南方比较常见，湖南、湖北、江西、云南、四川都有，这几省都把薤的鳞茎叫做“藠头“。

看到这里，我恍然大悟，原来薤是藠（音“叫”）头。而我从小就吃这东西，从来就不知道它还叫薤。南方人吃藠头，大都是腌制的，或入醋，味道酸甜，或加辣椒，则酸甜而极辣，皆极能开胃。

看到这里，我突然按捺不住想要好好重新认识 “葵与薤”，认认真真、仔仔细细去品尝一下它们的滋味。

于是我买了冬苋菜和藠头，按母亲教的做法，做了冬苋菜虾仁汤。而糖醋藠头做法是，焯水后去除藠头的生涩，又保持爽脆口感，加糖和醋凉拌。

以前从不在意，也毫不起眼的这两道菜，这个春天竟吃出了不一般的滋味。这顿饭，尽管稀疏平常甚至有点简陋，但我吃出了最真挚的人间烟火味。千百年来，就是这样不起眼的食物，养育了一代又一代的人们，这是大自然馈赠我们的最好礼物。（王婧）