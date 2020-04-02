尝清明美食，品春天味道

“春到人间一卷之”“相传百五禁烟厨，红藕青团各祭先”“清明螺，赛只鹅”……即将到来的清明节，又称“寒食节”，人们在扫墓祭祖、踏青郊游之时，也会“吃清明”。青团、艾糍、乌稔饭、润饼、子推馍，大江南北虽有不同清明美食，却也把“民以食为先”这句至理名言贯彻始终。在口舌尝鲜的同时，人们感恩春天的馈赠，亦从心心念念的清明时令美食中，怀想故乡和亲人。

都说食物的背后是民俗和文化，更是味蕾和心理双重作用构筑了每个人心里家的味道和春天的记忆。如果要用一个词来形容春天的味道，那必定是“鲜香”。荠菜、香椿、春笋、马兰头、蚕豆纷纷登场，苏轼有云：“还有江南风物否，桃花流水鮆鱼肥”。鮆鱼在《山海经》里即刀鱼，这是江南水中春天的味道。

蒋勋曾说：“我有很多机会去吃驼峰、熊掌这种奇怪的食物，可是我也可以选择去吃山中刚刚冒出来的嫩芽，或者春天刚刚发出来的春笋。那些不是昂贵的食物，但让我品尝到生命里面轻淡的滋味，这才是美。”

人间至味是清欢。清明话春食，传承食俗其实是因思乡。清明将至，望你能吃上一口心心念念的家乡味儿，望人间事事皆清明。