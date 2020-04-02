加大宏观政策调节和实施力度

在对中国经济保持信心与定力的同时，需要及时、全面研判疫情影响，增强逆周期调节的预见性、前瞻性，加大宏观政策对冲力度

让政策转化为红利，关键在于落实，在于和时间赛跑，在具体实施中加大力度，切实把疫情造成的损失降到最低限度

近日召开的中央政治局会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控和经济运行形势，研究部署进一步统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。会议指出，要加大宏观政策调节和实施力度。当前疫情正在全球蔓延，难免会对中国经济产生冲击。我们在对中国经济保持信心与定力的同时，需要及时、全面研判疫情影响，增强逆周期调节的预见性、前瞻性，加大宏观政策对冲力度。

受疫情影响，今年一季度外部需求较快下降，扩大内部需求尤其是消费需求成为当务之急。一方面，疫情暴发后催生的各类线上新型消费方兴未艾，应当尽快分析特征、总结规律，在加强监管的基础上有效引导，发掘好潜力、保持住势头。另一方面，在确保安全的前提下，实体商店的消费必须逐步恢复，这对生活服务业、传统产业都将产生提振作用。扩大居民消费也要合理增加公共消费，把钱花到刀刃上。

可以预见，相关消费行为将在线上、线下同步展开，但对库存消化、复产达产的拉动是阶段性的，可能会冷热不均。比如，电影院暂时停业，在线家庭影院大有可为；旅游业受到冲击，直播博物馆正在吸粉。对这些消费热点要密切监测、抓住机遇。从就业看，有就业才有可持续收入，才能从源头刺激消费、扩大内需。返程务工人员及个体工商户等，亟待更有针对性的帮扶措施，实现稳岗增收。

复产达产、稳岗增收，都离不开企业成本的降低、预期的优化及营商环境的改善。此次财政与货币政策的相机抉择，明确指向为企业及时减负，要求落实好各项减税降费政策，比如“对月收入10万元以下的，季收入30万元以下的小店免征增值税”等。而央行再贷款再贴现给商业银行，相当于释放基础货币保持流动性充裕，是对实体企业的直接助力。贷款延期还本付息也是特殊时期的特殊对策，适当延期能极大降低中小企业的现金流压力。引导贷款市场利率下行更能以“真金白银”有效缓解融资难融资贵，实实在在降成本。让政策转化为红利，关键在于落实，在于和时间赛跑，在具体实施中加大力度，切实把疫情造成的损失降到最低限度。

保增长、保民生，扩大内需中的投资需求是重要方面。在一揽子宏观政策措施中，改革开放以来第三次提出将发行特别国债，与“云经济”“宅经济”相关的新型基础设施建设亟待迈出更大步伐。“新基建”并不能孤军奋战，要遵循市场规律和产业规律，与传统基建有机结合，共同注入新动能新活力、催生新模式、打开新空间。脱贫攻坚是拓展内需的又一战场，要在田间地头加大工作力度，在补短板强弱项中激活发展潜能，在增进人民福祉中增加发展后劲。

面对未来国际经济形势，我们必须做好应对各种复杂困难局面的准备。各级领导干部要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，抓紧抓实抓细各项工作。要看到，再科学、精准的逆周期调节政策，有效发挥作用也要看落实、看具体实施中的力度。始终坚持市场化、法治化的原则落实调控，更多运用全面深化改革的办法提质增效，就一定能闯关夺隘、不断向前，努力完成全年经济社会发展目标任务。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 05 版）