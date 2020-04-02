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研究报告显示——

中国防控措施成功打破病毒传播链

2020年04月02日08:49 来源：人民网－人民日报

据新华社北京4月1日电  （记者伍岳）《科学》杂志日前登载的研究报告显示，中国的防控措施成功地打破了病毒传播链。外交部发言人华春莹1日在例行记者会上表示，这份报告与世卫组织的意见一致，也是很多国家领导人和专家的共识。

有记者问：《科学》杂志日前登载的一份由美国、英国和中国科研人员共同完成的研究报告指出，如果当初没有中国政府采取的武汉旅行禁令和全国应急响应，到2月19日，武汉以外的地区将会有超过70万确诊病例。报告认为中国的防控措施成功地打破了病毒传播链，阻止了传染源和易感人群之间的接触，为其他城市争取了宝贵时间。中方对此有何评论？

华春莹说，中国政府第一时间采取了最全面、最彻底、最严格的防控举措，取得了重大阶段性成效，为国际抗疫赢得了宝贵时间。

她说，中方愿意与其他国家积极开展抗疫合作，分享和交流中方有关经验和做法，共同努力，争取早日战胜疫情，最大程度地维护地区和全球公共卫生安全。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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