新华社记者 王健 王建刚

在一些战火纷飞的国家和地区，抗击新冠肺炎疫情的挑战格外严峻。要和平不要战争，要团结不要对抗，是长久以来世界人民的共同期待，更成为疫情下国际社会的共同呼声。

联合国秘书长古特雷斯3月23日向世界各地所有交战方发出“停止军事冲突，集中精力抗击疫情”的呼吁。不久，包括也门、伊拉克、苏丹达尔富尔、喀麦隆在内的多个国家和地区宣布临时停火。一时间，抗击病毒、呵护生命的意愿，似乎慢慢吹散中东和非洲战场上的阴霾。

疫情的无情，让人们更深刻地认识到了生命的可贵。肆虐全球的疫情，也让人们清楚地看到，人类的命运是如此紧密相连，国与国之间的界限是如此模糊。在疫情带来的共同挑战面前，任何冲突和纷争都显得微不足道。

新冠病毒是人类共同的敌人，正在无情地侵袭所有群体，并不分国籍、民族、派别、信仰。正如古特雷斯所说，最脆弱的群体——妇女儿童、残疾人、边缘化群体、流离失所者——付出了最沉重的代价。而在饱受战争蹂躏的国家，卫生系统已经崩溃。疫情的暴发，更加证明了战争的危害。

谁说中东的乱局无解？当疫情威胁每一条生命之时，即便是巴勒斯坦和以色列这对几十年的生死冤家也能放下武器，戴上口罩，转向携手抗疫的新战场。往日炮火不断的加沙地带出现少有的宁静，巴以相关部门每天互相通报疫情动态，以方还向巴方提供病毒检测试剂盒和医务人员培训。这也说明，没有不可缓和的冲突，没有非打不可的战争，和平并非遥不可期。

巴以携手抗疫的努力，受到了国际社会的欢迎，也引起人们深思：既然疫情能让战火暂时停歇，为什么不让抗疫成为实现持久和平的新开端？既然今天能够为抗击疫情搁置争端，为什么明天不进一步用沟通化解矛盾、用合作代替对抗、用协商解决纷争，只为更好地珍惜生命、呵护生命？

衷心希望，能有更多的交战方加入停火行列，交战各方能尽快将表态落实到行动，刀枪入库，马放南山，共同面对病毒这一真正的敌人。衷心希望，疫情下的战火初歇不是一时之举，更不是昙花一现，而是深深扎下持久和平之根。衷心希望，等到疫情结束，交战各方已经习惯了和平与合作，能够更好地守护安宁、呵护生命。