疫情下北京清明祭扫新气象

清明节即将到来，祭奠亲友、表达追思的祭扫活动也在持续有序开展之中。今年，清明节正逢新冠肺炎疫情防控的关键时期。为保证祭扫活动的有序进行，防止人流聚集，市民政局提出，各殡葬单位要严格落实入园登记体温检测，实行入园身份登记核验、环境设备消毒、限制人流量等应对方案。就此，北京商报记者走访北京市八宝山人民公墓、北京市万安公墓、北京市八宝山革命公墓后发现，目前，各园区已在线下做好了相应的准备，不仅在入口配备了体温检测设备以及身份核验设备，还实行了单向进出、限制人流量等措施。同时，为减少人员接触，一些公墓还增设了无接触智能机器人、小程序等服务设施、产品，为前来祭扫的市民解答问题、指引方向。

单向进出、限流入园

在3月13日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市清明节祭扫服务工作指挥部副总指挥、北京市委社会工委、市民政局二级巡视员李全喜介绍，今年北京清明祭扫要严格实行入园登记体温检测。各殡葬单位需在入园口设立一米线、配备测温枪或红外线测温仪等设备、所有人员戴口罩，进行入园身份登记核验和体温检测。体温正常者入园，体温异常者不得入园并引导至就近的发热门诊就医。严格实行环境设备消毒。各殡葬单位将对殡仪馆、骨灰堂等相对密闭空间实行全方位消毒。对使用频率较高的公共场所和设施，实行多频次消毒，并进行消毒登记。公共卫生间、露天洗手池等场所提供洗手液，方便群众使用。

就此，北京商报记者对本市多家公墓实施情况进行探访时发现，各墓园在入口处均设置了多条一米排队线，工作人员也均身着防护服、护目镜等防护设施。进园处，每一位前来扫墓的市民都须进行信息核验，并通过红外测温仪、手持测温枪等设备进行体温检测、登记入园。同时，多家公墓负责人向记者介绍，为防止园内人流交叉、聚集，今年祭扫服务接待日期间，园内实行单向进出措施，严格管控人流，而且，墓园内各处还设置了宣传展板、橱窗、条幅、广播等加强疫情防控知识宣传。据北京市八宝山革命公墓新闻发言人代雷介绍，目前革命公墓设定的每日客流上限为2100人，未预约的市民将不能入园。“同时考虑到入园需进行体温检测及信息核验，为防止进出口处人员聚集，今年我们还采取了单向进出的模式，祭扫群众将通过西三门进入公墓，从西四门离开。”

八宝山人民公墓副主任孟宪铠也提到，往年该墓园单日接待量最高可达4万人，因此限流也成为今年工作的重点。“在核验市民身份信息时，工作人员还会进一步了解市民的近日行程，严格落实市民信息核验，对正在隔离中或隔离未满14天的市民将不予进入。另外公墓今年还安排了专门员工每日对园区进行消毒，重点部位增加消杀频率；成立了专门的园区入口指挥组，在做好入园核验工作的同时，及时处理突发事件。”

叫停集体祭扫活动

往年，清明期间除了市民自发为先人扫墓、祭奠外，本市各墓园还会举办开放日等各类群体性追思、纪念活动。而今年，为减少特殊时期人员流动和聚集，避免交叉感染，发布会上，李全喜特别提出，各殡葬服务机构暂停组织集体公祭、骨灰海撒、集体告别、骨灰集中安放等群体性活动，骨灰海撒推迟到疫情结束后举行，停止组织开放日、现场宣传展示等各类群体性活动；禁止在公墓、殡仪馆以及林区、散坟等禁火区域焚烧纸钱、燃放烟花爆竹、焚烧纸扎祭品等；公墓内的烧纸桶、焚烧炉一律停止使用。

前往人民公墓祭扫的刘先生（化名）父子表示，为配合公墓限流措施，今年他们成为了家族的“代表”。“家里人口较多，每年清明都是一大家子二十几个人一起来祭奠先人，今年受疫情影响，安全起见要求每个墓穴每天不超过3人，我们家里商量过后决定派我和儿子做代表，来祭拜先人。”刘先生介绍。

“今年，人民公墓取消了园内所有鲜花绢花销售点；水桶、抹布等可重复使用的祭扫用品也不再提供。为满足市民祭扫需求，今年公墓将分时分地安排免费鲜花发放，预计发放6万支鲜花。”孟宪铠称。代雷也表示，今年园内的鲜花售卖全部取消，包括往年运营的绢花自助售卖机，今年也全部暂停。“暂停之后我们今年向前来扫墓的市民免费赠送鲜花，每人提供一支。”同时，北京市万安公墓还表示，前往骨灰堂、墙、廊和亭祭扫的市民可凭寄存证免费领一个小绢花挂篮及对应挂钩，保证骨灰祭扫市民的祭扫需要。

北京商报记者在走访中还了解到，万安公墓内含李大钊烈士陵园，是全国爱国教育示范基地，每年都会接待多批大中小学生、党政机关企事业单位及部队院校进行革命先烈的缅怀祭奠。“每年清明期间，万安公墓都会接待很多中小学生和市民前来追思先人，开展一些教育活动。今年为避免人员聚集，园内的集体公祭、大型祭扫活动已全部暂停，由工作人员代为祭扫。”北京市万安公墓副主任石江海表示。

“无接触”服务上线

据悉，今年北京的清明祭扫服务接待日从3月21日至4月12日，总计23天。在探访中，北京商报记者发现，由于当前仍处疫情防控关键期，市民祭扫用时普遍较往年明显缩短，入园人数较往年下降明显且较为分散，不少市民都选择了错峰祭扫。独自前往八宝山人民公墓祭扫的王女士（化名）表示，公墓内实施的严格防控措施给了她很大的安全感。

实际上，除了定期消毒、线上预约，多家公墓还在今年推出了各种“无接触”服务。八宝山革命公墓内刚刚“上岗”的智能机器人“小安”，就吸引了不少祭扫市民驻足。据公墓工作人员介绍，“小安”于今年清明祭扫接待首日正式亮相，可以解答骨灰存放手续如何办理、如何购买生态葬等多项市民关心的问题。“小安含有面部识别和语音识别的功能，能够及时地为市民提供相应的服务，也减少了公墓内的人员接触，为祭扫群众提供一个更安心、安全的祭扫环境。”代雷称。

与此同时，八宝山人民公墓也新上线了一款“导航”小程序。走进公墓后，市民可在问询接待处扫码进入小程序。据孟宪铠介绍，这款小程序内含有墓园内最新的地图，市民可通过搜索功能输入逝者的姓名，就会显示出墓穴所在区域和具体位置。“以往家属都是在广场向工作人员咨询位置信息，为了减少接触，我们就将小程序二维码设在了广场，方便市民自行查阅。按照计划，小程序上线时间原本会更晚一些，但由于今年清明赶上新冠肺炎疫情，我们就加班加点将其赶在祭扫服务接待日正式上线了。”孟宪铠称。（北京商报记者 蒋梦惟 杨卉）