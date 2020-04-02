3月31日全国新增无症状感染者130例

4月1日，国家卫健委首次按日公布新冠病毒无症状感染者数据。据通报，3月31日当天，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者130例，当日转为确诊病例2例，解除隔离302例。尚在医学观察无症状感染者有1367例，比前一日减少174例。

截至发稿时，已有湖北、辽宁、贵州、重庆、湖南、云南、陕西、广东、江西等地通报了省内无症状感染者相关情况。

其中，约1/3的新增无症状感染者来自湖北。据湖北省卫健委通报，2020年3月31日0-24时，湖北全省新增新冠肺炎确诊病例1例，为武汉市境外输入病例（由无症状感染者转为确诊病例），当日全省新增无症状感染者47例，当日转确诊1例（为境外输入病例），解除隔离289例，尚在医学观察无症状感染者982例。

在出现无症状感染者输入病例的省份中，甘肃兰州，广东深圳、佛山等地的新增病例均来自湖北输入的无症状感染者。

据北京地坛医院感染中心主任张福杰介绍，国内外对无症状感染者均有报道，一般来说，与当地疫情的严重程度有关系，疫情严重国家、地区的无症状感染者存在概率会高于疫情相对缓和的国家和地区。但是，发生率是多少目前仍不能确定，因为只有通过大量深入的人群调查研究才可以获得比较准确的结论。

与此同时，各省市也在加强无症状感染防控。例如，3月30日，浙江省表示，浙江省对所有无症状感染者严格按照确诊病例的管控要求执行。一经发现，立即收入定点医院进行14天集中隔离医学观察，期满须经两次连续标本核酸检测阴性，定点医院解除隔离后，参照确诊病例康复期管理要求转至集中隔离点继续观察14天。

到底什么是新型冠状病毒无症状感染者？国家卫健委介绍称，新冠病毒无症状感染者是指无相关临床症状，如发热、咳嗽、咽痛等可自我感知或可临床识别的症状与体征，但呼吸道等标本新冠病毒病原学检测阳性者。

无症状感染者可分为两种情形：一是感染者核酸检测阳性，经过14天潜伏期的观察，均无任何可自我感知或可临床识别的症状与体征，始终为无症状感染状态；二是感染者核酸检测阳性，采样时无任何可自我感知或可临床识别的症状与体征，但随后出现某种临床表现，即处于潜伏期的“无症状感染”状态。

新冠肺炎上海专家治疗组高级专家组组长张文宏此前表示，无症状感染者是我国进入疫情防控“下半场”的一类重要监测目标。张文宏介绍，无症状感染者有较强的免疫能力，可以在感染病毒后14天内不发病，病毒在其体内存在时间超过三周，具有传染的可能性。他们如果没有被及时发现和隔离，就存在社区传播的隐患。

张文宏指出，这正是新冠病毒的狡猾之处，“存在新冠病毒无症状感染者，他们没有临床症状，病原学检测却呈阳性，给疫情防控带来了挑战”。

无症状感染者有无传染性呢？国家卫健委指出，综合目前的监测和研究，无症状感染者存在传染性，但其传染期长短、传染性强弱、传播方式等尚需开展进一步科学研究。部分专家认为，鉴于无症状感染者的呼吸道标本能检出病原核酸，但由于无咳嗽、打喷嚏等临床症状，病原排出体外引起传播的机会较确诊病例相对少一些。

北京大学公共卫生学院副院长王培玉表示，目前需要解决的两个科学问题是，无症状感染者的百分比是多少？无症状能持续多长时间？“有的地方已经开始做血清流行病学调查，专家提议在武汉或者其他地区做无症状感染者调查和分析，但是需要一段时间才能出结果。”王培玉说。

武汉大学健康学院院长于学杰指出，相信无症状感染者所占比例并不大，从科学角度来讲，相关主管部门应该及时公布无症状感染者数据，这样也有利于疾控部门和科研机构分析新冠病毒在人体内的存活时间，以及搞清楚它的传染性有多强。（记者 陶凤 常蕾）