孩子居家学习期间，不少家长为了孩子花费了比以往更多的时间和精力。有网友感慨，这段时间因为辅导孩子功课感到心力交瘁。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1923名中小学生家长进行的一项调查显示，92.9%的受访家长最近在为辅导孩子功课而发愁。孩子注意力不集中是最让受访家长头疼的问题。受访家长认为，最近辅导孩子功课更需要了解新知识点、全程把关。55.4%的受访家长觉得自己最近“临时教师”当得不错。

92.9%受访家长最近在为辅导孩子功课而发愁

自由职业者梁秋（化名）有两个上小学的儿子，她告诉记者，孩子平时就很淘气，这段时间居家学习，让她更加费心。“哥哥注意力不集中，有点懒，有几次上着课就开始打瞌睡。平时做作业也不积极，爱磨蹭。弟弟就乖一些，但是掌握新知识点有点慢”。

家住江苏常州的萧雅婧（化名）有个读小学的儿子，孩子自制力差让她感到发愁，“开始‘云学习’时，我发现只要大人不在身边，他就不认真上课。一些科目的老师每天会按部就班地布置任务，我儿子会偷懒，进度比别人慢。现在我基本都会陪在他身边，学习效果就好很多。”萧雅婧说，有时儿子不能理解为何要给他额外安排学习任务，“我就给他讲道理，告诉他别人也在家自主学习，不能落后”。

调查中，92.9%的受访家长表示最近在为辅导孩子功课而发愁。交互分析发现，有这种困扰的小学生家长比例（93.5%）明显高于初中生家长（90.9%）和高中生家长（87.7%）。

进一步调查发现，辅导孩子功课，家长最头疼的问题是孩子注意力不集中（70.5%），其次是做作业磨蹭（68.2%）。其他还有：孩子自制力差（52.1%），新知识点不易掌握（47.8%），孩子不听家长的话（41.9%）等。

西南大学教育学部副教授石隆伟表示，特殊时期，家长要努力做到，第一，调整心态。第二，多和孩子、老师和其他家长沟通交流。第三，多做运动，“运动是最为直接的减压方式之一。当家长感到有压力时，可以做做运动、听听音乐，让自己平和下来”。

受访家长认为辅导孩子功课需要了解新知识点、全程把关

梁秋说，为了提高孩子英语口语，她额外给孩子找了音频资料，布置了学习任务。“以前是老师给任务，家长照着做就行了。现在不行，家长要从听课开始，全程把好关，保证孩子的功课不落下。新学期难免涉及新知识，没有老师在身边教，家长就要代替老师，多花精力”。

萧雅婧说，现在不能外出上补习班，家长就得摸清孩子哪些方面存在思维误区，对症下药。“现在除了每天老师安排的功课，我也会有针对性地给孩子布置学习任务”。

与以往相比，这段时间辅导孩子功课有何不同？64.0%的受访家长表示要了解孩子学习中的新知识点，62.6%的受访家长指出要对孩子学习全程把关，60.2%的受访家长坦言承担起了给孩子安排学习任务的责任，54.2%的受访家长表示需要提前对教学任务做更多了解。

石隆伟分析，以往，学生在校有老师教，家长主要是帮孩子巩固练习，负责孩子课后作业的验收或根据老师要求帮孩子预习功课。如今居家在线学习，家长们站到了辅导孩子学习的一线。

他建议家长在辅导孩子时关注两点。第一，重视学习过程，从学什么到怎么学，再到学得怎样，家长要全程掌握；第二，关注到孩子各个学科的学习，“没有了校外辅导机构或家教，家长要多关注孩子，每科都需要付出更多精力”。

55.4%受访家长觉得自己“临时教师”当得不错

河北唐山市民周媛（化名）的女儿读初中，周媛白天要上班，都是利用晚上和周末帮孩子补习功课。她这段时间特别注重培养孩子的自我监督管理能力，收到了不错的效果，“工作和孩子学习，我基本都兼顾到了，对自己还算满意”。

梁秋对自己这段时间的“临时教师”角色感到满意，“以前我看到孩子学不会，就容易暴躁，现在能跟孩子心平气和、更有耐心地交流。新老知识点我都争取‘当日事，当日毕’。因为工作自由度高，我会把孩子功课放在首位，白天留更多时间给他们，经常夜里加班加点工作”。

“我从没有像现在这样系统辅导过孩子，每天备课、查资料，跟孩子交流学习效果和更好的讲授方式，真的快要成为老师了。”萧雅婧说，“这段时间家长们都身兼数职，能坚持下来很不容易”。

调查显示，55.4%的受访家长对自己这段时间的“临时教师”角色感到满意，觉得做得不错，其中9.1%感到非常满意。也有44.6%的家长不满意。交互分析发现，小学4-6年级家长满意度最高（60.1%），其次为小学1-3年级家长（55.7%），相对而言，初中生家长满意度最低（43.9%）。二线城市家长满意度最高（59.0%），其次为一线城市家长（56.2%）。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报