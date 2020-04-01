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民政部：创新祭扫方式 防控与祭奠两不误

2020年04月01日17:49 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月1日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，民政部社会事务司副司长范瑜表示，为巩固疫情防控成果，除了现场祭扫，也倡导创新祭扫方式，重视精神文化的传承，弘扬尊重生命、绿色文明的殡葬新风尚。鼓励倡导以下几种方式。

范瑜介绍，一是倡导居家追思。逝者家属举办小型的家庭追思会，大家追忆逝者的美德，传承逝者的精神文化。

二是倡导网络祭扫。目前多地民政部门、殡葬服务机构开通了网络祭扫平台，逝者家属登录平台为逝者建立网上纪念空间，通过网上献花、留言寄语来寄托哀思。

三是提供公益性的集体代祭，有条件的地方，殡葬服务机构精心设计，免费提供集体性的代祭服务，由工作人员完成庄严肃穆的集体祭扫仪式，家属可以实时观看或看录播，让代为祭扫更有内涵。

四是提供个人代祭服务。有条件的公墓等殡葬服务机构，可由工作人员为有需求的逝者家属提供一些个性化的代祭服务。代祭服务的项目有些是免费，有些延伸服务是收费的，凡是开展有偿代祭服务的，一定要做到服务项目和价格公示，要让群众清楚明白，要合法合规，不能乱收费。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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