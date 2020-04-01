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国务院扶贫办：从五方面督战 确保如期完成脱贫攻坚

2020年04月01日17:38 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月1日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国务院扶贫办综合司副司长王春燕介绍，按计划今年年底最后一批脱贫摘帽的有52个县。这些县现在疫情总体不重，都是低风险地区，有10个县有偶发确诊病例，涉及到的贫困户只有11个人，现在都已治愈。在1113个挂牌督战的村中，贫困程度较深的1000多个村没有发现病例，这些县和村都有较好条件抓紧复工复产，抓紧推进今年的脱贫攻坚工作。

王春燕表示，为确保如期实现脱贫攻坚，今年1月份国务院扶贫开发领导小组印发了《关于开展挂牌督战工作的指导意见》。这些县村所在的7个省区均已制定实施方案，52个县和1113个村已制定方案。按照指导意见，国务院扶贫办主要督战五个方面内容：一是“三保障”和饮水安全；二是易地扶贫搬迁；三是贫困劳动力外出打工就业；四是脱贫攻坚专项巡视和成效考核、问题排查等整改情况；五是建立防止返贫监测和帮扶机制。

王春燕介绍，今年除督战外，还将在资金分配、项目安排、消费扶贫等方面对这52个县进行重点倾斜和支持，如期完成脱贫攻坚任务。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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