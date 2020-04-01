民政部：做好现场祭扫服务 大力推广网上“云祭扫”

人民网北京4月1日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，民政部社会事务司副司长范瑜表示，今年清明恰逢疫情防控期间，为了做好清明祭扫工作，民政部提前进行了部署，出台清明祭扫工作通知，要求坚持精准防控疫情与满足群众祭扫需求相结合，努力为群众提供更安全、更高质量、更有温度的祭扫服务。

范瑜表示，民政部从多个方面进行了部署，包括出台祭扫政策安排，实行分类精准施策；暂缓举办集体共祭活动；抓好现场祭扫管理；推行绿色文明安全非现场祭扫方式、规范优化殡葬服务等。由于实行了限流预约等方式，今年祭扫的人数和车辆明显少于往年。

范瑜说，民政部强调做好现场祭扫服务，提出三点要求。一是要在当地党委政府领导下，加强组织领导，加强统一指挥和调度；二是建立健全党委领导、政府负责，各相关部门密切协作的强有力工作机制，把疫情防控、殡葬服务保障、执法监管、交通疏导、应急处置、火灾事故防范等落到实处。

此外，民政部大力推广非现场祭扫方式，包括网络祭扫，网上称为“云祭扫”，推广家庭追思，开展公益性的代祭服务等。（实习生武雯婧）