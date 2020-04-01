国务院扶贫办：除湖北省以外贫困人口病例清零

人民网北京4月1日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国务院扶贫办综合司副司长王春燕就疫情下如何防止返贫等相关问题进行了回应。

王春燕表示，截至3月27日，全国832个贫困县中，除了甘肃的临夏市是中风险地区以外，其余831个县都是低风险地区。在建档立卡贫困人口中，目前累计报告新冠肺炎确诊病例828例，已经治愈772例，死亡36例，还剩20例没有治愈的都在湖北省。除湖北以外，贫困人口的病例现在已经全部都清零了。

“面对今年的疫情，已脱贫人口返贫的压力，以及边缘户的致贫压力增大。当前和今后一个重要任务是巩固脱贫成果，防止返贫。”她表示，要把受疫情影响在内符合条件已脱贫不稳定户、边缘户，还有收入突然骤减、支出骤增的人员纳入全国扶贫开发信息系统，及时给予产业就业综合保障等方面的帮扶。