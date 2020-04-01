扬子江药业集团陆科锦：用“爱”照亮生命之光

3月26号上午，春雨绵绵，扬子江药业集团安保处员工陆科锦和集团工会及部门同事依依惜别，他只拎了一个双肩包，便在区红十字会工作人员的陪同下，来到泰州市人民医院，做骨髓捐赠前的入院准备。

“我没那么伟大，只是想努力让自己的光照亮更多的人，其实造血干细胞捐赠不是那么恐怖的事情，对身体的影响也没有大家想象的那么大，我希望能通过我的亲身经历，让更多的人关注和投入到捐赠这件公益事情上来。”做完造血干细胞捐献之后，陆科锦微笑着向我们说道。

误打误撞的“光”

事情还得从2019年平安夜的一个电话说起。

“陆科锦，您好！您的造血干细胞与白血病患者初筛相合，希望您采集高分辨血样进一步比对。”电话那头是高港区红十字会的工作人员徐雪。

“刚开始我以为是诈骗电话。”紧接着，徐雪又拨来了第二通电话，陆科锦这才记起在2012年镇政府门口的献血大巴上，无意间看到关于捐献造血干细胞的宣传内容后，留下的自己的血样。

“其实一开始，我心里也是有点担忧的，毕竟对捐献这样的事情不了解，后来我从网络、朋友那里去了解，再加上家人的支持和鼓励，我决定加入这一公益事情，给别人送去点力所能及的光芒。”在徐雪联系他的第二天，陆科锦便签字同意捐献。

今年1月14日，陆科锦再次前往医院做了血液高分辨检测和捐献前的体检，各项检测指标均符合捐献要求。

“当得知各项检测指标都符合的时候，我觉得自己很幸运，至少患者不会因为我的问题而失去希望，能成为别人的光，我也很快乐！”陆科锦笑着说道：“当时检测之后，医生也告诉我需要提高自身素质，多吃营养食物，多锻炼，在捐献前这段时间不要抽烟喝酒。”

在那之后，陆科锦便频繁出入健身房，餐桌上也多了以前他不爱喝的牛奶、不爱吃的鸡蛋。因为在他心里，要把身体调整到最好,才能给患者带来最大的生存希望。

静谧无声的“爱”

“滴答……滴答……滴答……”，时间一秒一秒地流逝。

3月31日上午9点，陆科锦安静地躺在泰州市人民医院血液科病房里，开始捐献造血干细胞。深红的血液从肘经脉部流出，一点一滴收集到储血袋中，汇聚成一股爱的暖流，为配型成功的陌生患儿带去生的希望。

历时3小时11分钟的不间断采集，陆科锦共捐献了234毫升的造血干细胞。整个过程，他一直都是静静地躺在病床上，伴随着血细胞分离机的“轰隆”声，过滤出的造血干细胞的集采袋的刻度在一点点上升，剩余的血液又慢慢地回到他的身体里，液晶屏上各项数据随着时间推移，有节奏地变化着。

整个过程，静谧无声又掷地有声，一场爱的共享在有条不紊的进行，汇聚成一股股爱的暖流，为陌生患者带去生的希望。

中午12点11分，造血干细胞采集工作顺利完成，由中华骨髓库密切合作的上海腾翼搏时国际冷链运输公司进行造血干细胞的交接运送，当天晚上就把这份“爱”送到了患者所在的医院。

据了解，陆科锦是新冠疫情爆发以后，江苏省首例造血干细胞捐献志愿者，全国第9448位，泰州市第41位，高港区第2位造血干细胞捐献者。

在病房，泰州市红十字会党组书记、常务副会长缪俊豪，区委常委、宣传部部长高宇彤，副区长李新美，扬子江药业集团的领导们也都来到现场，对陆科锦表示慰问和感谢。

缪俊豪副会长也在现场科普道，捐献造血干细胞，也就是我们俗称的骨髓捐献，由于人群中HLA（人类白细胞抗原）的高度不一致，在无血缘关系人群中找到HLA完全相同的几率仅1/10万。正常情况下，人体各种细胞每天都在不断新陈代谢，失血或捐献造血干细胞后，可刺激骨髓加速造血，1～2周内，血液中的各种血细胞可恢复到原来水平。因此，捐献造血干细胞不会影响健康。

“我一共打了8针造血干细胞动员剂，也没有不适，依旧能够保持每天锻炼，捐献整个过程身体没有什么不适，只有一点缺钙的酸，除了刚下床时候有一点头晕，现在感觉已经满血复活了。”捐献完成后，当护士问及陆科锦身体状况时，他爽快的回应着。

煞费苦心的“劝”

“2012年血样入库，也是一种机缘巧合吧，其实那天我只是准备去献血而已，后来无意看到宣传册上的白血病患者的照片，就那么一瞬间心里咯噔了一下，就询问了捐赠的事宜，那时候，医护人员也跟我说了要做好匹配成功的准备，我这个人其实很简单，能帮助别人我就觉得挺快乐的！”陆科锦不好意思地讲出了捐献的初心。

2008-2010年服役于三军仪仗队，2014年加入扬子江的陆科锦一直深得同事的赞赏。在采访中，他的同事对他最多的评价就是乐于助人，全身上下充满了热情与欢乐。

在送他入院准备那天，有人打趣问他，怎么只拎了一个双肩包？他一边背包一边笑道：“我对自己身体充满了信心，这么长时间的准备不就是为了轻装上阵吗？”看似一句玩笑话，却也道出了他为了这次捐献付出了许多心血。

据了解，原定过年前就要去做捐献，后来因为患者病情未稳定，又加上疫情，耽误了很长时间，“过年之后，我隔三差五就向红十字会询问什么时候可以捐献，那时候很着急，就是觉得早一点，患者的受的折磨少一点，希望更大一点。”

“我母亲一开始还是比较担忧的，因为她对捐献不太了解，觉得是个很严重的事情，很担忧，后来，我找了很多资料、询问医生，从科学的角度去打消她的后顾之忧，花了很长时间和她交流，设身处地为患者去思考。我是要做照亮别人生命之光的人啊！”

捐献病房里，陆科锦的母亲一直陪伴在床前，从一开始的恐慌到现在的支持，陆科锦付出了时间与耐心，最终得到了母亲的理解。

每一个看似微小的义举都如雨露般浸润着生命的美好。陆科锦说，“目前我整个人的状态都很好，我希望那位陌生的患者能够早日康复，重燃对生活的热爱；我更希望能够有更多的人去了解造血干细胞捐献，去关注它，加入它，让更多的患者感受到生命之光！”（罗婧）