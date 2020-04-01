多方相助，为因疫致困的孩子送所需

“我今年6岁了，我和张医生有个草原之约，等疫情过去之后我要去内蒙古大草原和她一起骑马。”内蒙古援荆医疗队张医生帮助过的小嘉（化名）如是说。

每个孩子都是天使，关爱不能存在“孤岛”。据了解，全国有很多孩子因新冠疫情的到来面临着生活和学习上的困难。3月14日，国务院联防联控机制印发《因新冠肺炎疫情影响造成监护缺失儿童救助保护工作方案》（简称《方案》），对新冠肺炎疫情影响下做好儿童救助保护工作作出进一步部署安排。《方案》表明，儿童是祖国的未来、民族的希望，并对儿童救助保护工作提出4点要求。要求各地发现儿童监护缺失情况要及时报告；各地要分类施策，落实监护照料措施；各地要加强对困难儿童及家庭救助帮扶，以及要求各地要把监护缺失儿童救助保护工作纳入重要工作内容。

为保证被疫情影响无人照护的孩子安全、健康成长，人民网·人民好医生、中国社会工作联合会社区工作委员会、荆门市蓝天社工服务中心、蒙牛集团联合发起“护幼”行动，为湖北省内因监护人感染新冠肺炎，无法得到合理照护的未成年人提供扶助。

据悉，此次“护幼”行动于3月10日启动征集参与者信息，蒙牛集团“重大疫情保障专项基金”、蒙牛“未来星”儿童奶，为本次活动提供资金和实物支持。扶助的内容含括日常生活物品资助、居家环境消毒物品资助、学习辅导、日常关心联络以及临时监护对接等。

小身躯 大能量

“我长大后想当一名军人或者警察，保家卫国！”今年刚满5岁的李子松（化名）小朋友说到。李子松是个小武术迷，平常喜欢看绘本和练武术。据了解，李子松目前正与父母居家隔离，父母的工作受到比较大影响，生活压力较大，但经历了此番疫情，全家人都很乐观，他们相信很快就可以渡过难关。

今年12岁的李磊（化名）也是湖北省因疫致困的一名儿童。据了解，李磊从小由奶奶抚养长大，祖孙2人依靠奶奶不多的退休金生活。如今奶奶年纪大了、身体欠佳，无法更好的照顾和辅导李磊的生活及功课，疫情期间无法上学的李磊就通过网络自己学习，课业上存在一些难题。

不过小李磊非常懂事，已经掌握了许多生活技能，正在学着照顾好自己和奶奶。“家里只有我和奶奶，我的心愿就是希望疫情快点结束，希望自己快快长大，好能照顾她。”李磊说。

发挥各方力量，将爱送到身边

扶助活动开始后，由中国社会工作联合会社区工作委员会、湖北省社会工作联合会秘书处、荆门市蓝天社工服务中心以及湖北省志愿者团队共同进行信息核实后及时为孩子们送去关爱和照顾，首批救助名额为1万名。

3月15日，蒙牛首批向因疫受困群体捐助的未来星成长牛奶抵达荆门市蓝天社工服务中心后，由当地社工、志愿者线下派送、分发。工作人员称“这不仅是一批牛奶，也承载着来自远方的爱和关怀的，抱在手里沉甸甸的，希望这些爱心物资能够帮助困难家庭共度难关，给他们的生活带去一丝暖意。”

同期，工作人员搜集、了解更多受困孩子及家庭的需求，继而进行后续物资的采买和捐助。他们说“尽心帮助，只为更好，帮助孩子就是为未来蓄能。”

据蓝天社工有关负责人介绍，他们通过线下走访的方式展开派送工作，逐一核实受困孩子以及受困家庭的信息，通过该项目，进一步引导家长、社会各界爱心人士关注周边的有困难的未成年人。

“我们目前接触的孩子最大18岁，最小2个月。尽管孩子们年龄段不同，但对于疫情的心理承受能力都较弱，需要家长以及社会各界通过及时关注以及正向引导来安抚他们的焦虑、不安情绪。“护幼”行动的意义也在于通过我们的行动将坚强、乐观、积极的心态传递给他们。”蓝天社工有关负责人说到。

此外，蒙牛集团有关负责人也表示“突如其来的疫情给人们的生活造成了严重冲击，而因疫情致困的孩子们，遇到的困难无疑更大。疫情之下没有一个人是孤岛，非常时期需要我们贡献企业的一份社会责任和力量。”

据悉，此次战疫过程中蒙牛集团共进行了6次捐赠，总计捐赠款物7.4亿。截至目前，千万箱乳制品送达全国各地医疗单位、抗疫单位以及数十万名医护人员及需要帮助的孩子们手里。

疫情无情，人间有爱。多方为爱携手，寻找、发现和填补关爱的“孤岛”，为因疫致困的孩子们送去温暖和关怀。