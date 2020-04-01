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首届“中华医祖 祭拜大典”在河南新密举行

2020年04月01日11:38 来源：人民网-人民健康网

3月29日，首届“中华医祖 祭拜大典”仪式在河南新密市苟堂镇岐伯山举行。

据了解，岐伯是中国历史上著名的医学家，其与黄帝的医术理论被后人整理撰成医学典籍《黄帝内经》，奠定了中医学理论基础，也成为岐黄文化的重要组成部分。近年来，新密市被中国民族医药学会、中华医学会医学分会命名为“岐黄文化发祥圣地”，据不完全统计，该市境内有关岐黄文化的遗迹多达50余处。

“在中华医祖岐伯诞辰之际，我们举办此次祭拜大典对传承与弘扬岐伯中医药文化具有重要意义。围绕此次祭拜活动相继成立的‘新密市医祖岐伯文化交流中心’，以弘扬中医药文化、发展中医药文化精髓、促进中国大健康产业发展为宗旨。对加深新密岐黄文化的研究，促进大健康产业的发展，加快当地经济产业的转型具有推动作用。”新密市医祖岐伯文化交流中心会长王拴正如是说。

据介绍，本次活动由新密市医祖岐伯文化交流中心发起，旨在弘扬岐伯中医药文化，发展中医药事业，促进当地产业转型升级。

(责编：刘卿、孙博洋)


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