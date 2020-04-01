广东通过“禁食野味”法规 最高罚动物价值20倍

31日，广东省十三届人大常委会第十九次会议表决通过《广东省野生动物保护管理条例》，条例进一步提高非法猎捕、交易流通、食用国家重点保护野生动物的惩罚力度，其中食用者最高可处罚野生动物及其制品价值的20倍罚款。条例将于5月1日起施行。

据了解，在全国人大常委会就全面禁食野生动物作出决定后，广东率先将“全面禁食野生动物”明确写入省级地方性法规。

在禁食环节，条例用专章予以全面规范，将禁食范围限定为国家重点保护野生动物和其他陆生野生动物，包括人工繁育、人工饲养的陆生野生动物，以及有关法律禁止食用的其它野生动物，这与2月24日全国人大常委会通过的有关决定保持一致。

对于食用禁食野生动物的行为，相比征求意见稿，条例做出更为严厉的处罚，规定属于国家重点保护野生动物及其制品的，处野生动物及其制品价值两倍以上20倍以下的罚款；属于非国家重点保护野生动物的，属于其它陆生野生动物的，处野生动物价值1倍以上5倍以下的罚款。（记者龙跃梅）