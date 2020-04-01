疫情暴发以来全国累计处置医疗废物20.7万吨

疫情暴发后，武汉、湖北等地定点医疗机构相关医疗废物的处置情况如何？3月31日，生态环境部对此通报称，截至2020年3月28日，全国医疗废物处置能力为6094.1吨/天，相比疫情前的4902.8吨/天，增加了1191.3吨/天。其中，湖北省能力从疫情前的180吨/天提高到了667.4吨/天，武汉市能力从疫情前的50吨/天提高到了265.6吨/天。自1月20日以来，全国已累计处置医疗废物20.7万吨。

通报指出，3月28日当日，全国共收集处置医疗废物3590.9吨，其中定点医疗机构的涉疫情医疗废物403.7吨。湖北省收集处置273.2吨医疗废物。武汉市收集处置172.6吨医疗废物。

通报称，全国31个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团现有定点医院2538家，集中隔离场所4783个，接收医疗污水的城镇污水处理厂2034座。通过排查累计发现三大类346个问题，已全部整改完成。目前，全国医疗污水处理平稳有序，均严格落实消毒措施。（记者富东燕）