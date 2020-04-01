今起“地铁内进食”等7类行为将严格约束

据交通运输部消息，4月1日起，《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》（简称《办法》）将正式实施。《办法》明确了影响运营安全、影响秩序的7类约束性行为和10类禁止性行为。

7类约束性行为是：1.在车站或者列车内涂写、刻画或者私自张贴、悬挂物品；2.携带动物（导盲犬、军警犬除外）进站乘车，携带有严重异味、刺激性气味的物品进站乘车；3.推销产品或从事营销活动，乞讨、卖艺及歌舞表演，大声喧哗、吵闹，使用电子设备时外放声音；4.骑行平衡车、电动车（不包括残疾人助力车）、自行车，使用滑板、溜冰鞋；5.在列车内进食（婴儿、病人除外）；6.随地吐痰、便溺、乱吐口香糖，乱扔果皮、纸屑等废弃物，躺卧或踩踏座席；7.在车站和列车内滋扰乘客的其他行为。

10类禁止性行为是：1.拦截列车，在列车车门或站台门提示警铃鸣响时强行上下列车，车门或站台门关闭后扒门；2.擅自操作有警示标志的按钮和开关装置，在非紧急状态下动用紧急或者安全装置；3.携带有毒、有害、易燃、易爆、放射性、腐蚀性以及其他可能危及人身和财产安全的危险物品进站、乘车；4.攀爬或者跨越围栏、护栏、护网、站台门等，擅自进入驾驶室、轨道、隧道或者其他有警示标志的区域；5.向轨道交通线路、列车以及其他设施投掷物品；6.损坏车辆、站台门、自动售检票等设备，干扰通信信号、视频监控设备等系统；7.损坏、移动、遮盖安全标志、监测设施以及安全防护设备；8.在车站、列车内吸烟，点燃明火；9.在运行的自动扶梯上逆行、推挤、嬉戏打闹；10.影响运营安全的其他行为。（记者 刘洋）