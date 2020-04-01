今起每日公布无症状感染者情况

昨天下午，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会，介绍中央指导组指导组织疫情防控和医疗救治工作进展。国家卫生健康委疾控局局长常继乐表示，从4月1日起，将在每日的疫情通报中，公布无症状感染者的报告、转归和管理情况，及时回应社会关切。

湖北省治愈率超93%

中央指导组成员、国家卫健委主任马晓伟介绍，在疫情控制方面，孙春兰副总理亲自协调推进在武汉市全部街道和社区开展拉网式大排查，排查出6000多名确诊和疑似患者，并收治入院，这对于控制疾病的蔓延起到了决定性作用，有效避免了疫情在社区的传播。

目前湖北全省累计治愈患者63000多例，治愈率超过了93%。“经过艰苦努力，以武汉为主战场的全国本土疫情传播已基本阻断，疫情防控取得阶段性重要成效。”马晓伟说。

国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉进一步介绍，截至3月30日，武汉市重症患者已经从最高峰时期的9000多例下降到现在的493例。她表示，这些重症和危重症患者都具有年龄比较大，合并有多种基础疾病，病程迁延，同时有多个器官的损害，有的还有严重的感染等共同特点，救治的难度非常大。在院的重症患者当中，有82例患者采用了气管插管，有13例患者使用了ECMO，33例患者进行俯卧位的通气，还有38例患者进行了CRRT（床旁血滤）。

现在湖北省在院患者持续下降，武汉市的累计治愈率已经达到了92%。目前湖北还有新冠肺炎患者近1500病例，重症、危重症比例超过三分之一。这些重症和危重症患者转归为治愈的比例已经从14%提高到了88%。进入3月份以来，每天都有100到150例重症患者转为轻症患者。

发现无症状感染者两小时内网络直报

国家卫生健康委疾控局局长常继乐介绍，新冠肺炎病毒无症状感染者是指无发烧、咳嗽、咽痛等自我感知的临床症状，同时也没有临床可识别的症状和体征，但是呼吸道等标本新冠病毒病原学检测是阳性。

目前，新冠肺炎病毒无症状感染者主要是通过主动监测发现的，主要发现途径有四种。一是与密切接触者的医学观察，二是聚集性疫情的调查，三是传染源的追踪，四是对部分有境内外新冠肺炎病例持续传播地区旅游史或居住史的人员进行检测。

国家卫健委已要求各地加强对无症状感染者防控管理，一是加强信息报告，要求各级各类医疗卫生机构，发现无症状感染者要在两小时内进行网络直报。县区级疾控中心接到无症状感染者的报告以后，要在24小时内完成个案调查，并且及时进行密切接触者的登记，将个案调查报告要及时地通过传染病报告管理系统进行上报。

同时，对无症状感染者还要严格隔离管理，原则上集中隔离满14天，经两次连续、间隔24小时核酸检测阴性可以排除，并解除隔离，如果核酸检测仍为阳性，就要继续集中隔离医学观察，无症状感染者的密切接触者也要进行14天的隔离医学观察。

“从4月1日起，我们将在每日的疫情通报中，公布无症状感染者的报告、转归和管理情况，及时回应社会关切。”常继乐表示，下一步将做好无症状感染者的监测、追踪、隔离和治疗等工作，抓紧在疫情重点地区抽取一定比例的样本，开展无症状感染者的调查和流行病学的分析，进一步研究完善防控措施。

新冠肺炎患者康复后不会再次感染

中国疾控中心主任医师罗会明介绍，根据国家卫生健康委新型冠状病毒肺炎的诊疗方案，病人要满足四方面的条件才可以出院，包括体温、症状、CT影像学改变、两次核酸检测阴性才能够出院。出院后，还要继续进行14天的隔离管理和医学观察等情况的监测。

罗会明表示，感染新型冠状病毒的人，机体会逐渐产生针对病毒的特异性抗体，逐渐中和和清除病毒，康复出院之后同时也具备了针对新型冠状病毒的免疫力，通常情况下不会再次感染新型冠状病毒。目前，部分患者在出院之后，核酸复检阳性存在个体差异，但至今没有发现康复出院后的恢复期病人再次感染病毒或者把病毒再次传给别人的情况。

武汉62家医院恢复正常医疗

焦雅辉介绍，疫情发生以来，在指导湖北省、武汉市做好新冠肺炎患者医疗救治工作的同时，也关注到了其他患者的正常医疗需求。

在疫情高峰时段，湖北省和武汉市开放了部分医院满足需要持续治疗患者的需求，比如孕产妇的孕期保健，还有慢性肾衰患者的血液透析的治疗等等。

随着疫情形势的好转，有更多的定点医院完成了医疗救治任务，逐步地恢复正常医疗秩序。根据湖北省和武汉市报告，截至3月30日，武汉市有62家医院恢复了正常医疗，这62家医院约占武汉市二级以上医院的40%，涵盖了绝大多数的规模较大的医院。有60家医院全面恢复了门诊诊疗，53家医院开放了急诊服务，日门急诊诊疗2.5万人次。

文/本报记者 董鑫

问答

我国现有无症状感染者1541例 其中境外输入205例

昨日，国家卫健委发布关于新型冠状病毒无症状感染者的防控工作问答。截至2020年3月30日24时，接受医学观察的无症状感染者为1541例，其中境外输入205例。

问：我国发现了多少例无症状感染者？

国家卫健委表示，目前主要通过以下途径主动发现无症状感染者：一是对新型冠状病毒肺炎病例的密切接触者开展医学观察期间的主动检测；二是在聚集性疫情调查中开展的主动检测；三是在新型冠状病毒肺炎病例的传染源追踪过程中对暴露人群主动检测；四是对部分有境内外新型冠状病毒肺炎病例持续传播地区的旅行史和居住史人员开展主动检测。截至2020年3月30日24时，接受医学观察的无症状感染者为1541例，其中境外输入205例。

问：无症状感染者是否存在传染性？

根据国家和部分省份开展的密切接触者监测数据，无症状感染者的密切接触者存在二代病例续发，流行病学调查中发现个别由无症状感染者导致的聚集性疫情，有小样本量的研究显示无症状感染者呼吸道样本中的病毒载量与确诊病例没有太大差异。综合目前的监测和研究，无症状感染者存在传染性，但其传染期长短、传染性强弱、传播方式等尚需开展进一步科学研究。部分专家认为，鉴于无症状感染者的呼吸道标本能检出病原核酸，但由于无咳嗽、打喷嚏等临床症状，病原排出体外引起传播的机会较确诊病例相对少一些。

问：公众要如何做好个人防护？

国家卫健委表示，公众要加强自我保护和健康文明意识，强化环境卫生及个人卫生防护，养成勤洗手、戴口罩、讲究手卫生、一米线、开窗通风、清洁消毒、分餐制、生病时减少去人员聚集场所和科学戴口罩等健康生活行为方式。要广泛开展爱国卫生运动，本着既保护自己，也要保护他人健康的理念，将健康知识传播到每个家庭和个人，形成良好卫生习惯和文明健康、绿色环保的生活方式，提升心理健康水平和健康素养水平。如个人核酸检测阳性后不必恐慌，要主动配合医疗卫生机构做好健康监测和隔离医学观察，出现发热、咳嗽等症状后及时报告，接受医疗机构规范诊治。

文/本报记者 蒋若静