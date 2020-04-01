高考延期举行的挑战需要共同应对

经党中央、国务院同意，教育部决定，2020年全国普通高等学校招生统一考试延期一个月举行，考试时间为7月7日至8日。湖北省、北京市可根据疫情防控情况，研究提出本地区高考时间安排的意见，商教育部同意后及时向社会发布。（相关报道见06版）

高考是否延期举行，是新冠肺炎疫情发生以来舆论关注的热点问题之一。此前，教育部官员曾多次回应这一社会关切的问题，但都未能给出肯定、具体的说法，主要原因是疫情发展存在不确定性。如今国内疫情形势基本明朗，该是决定高考是否延期以及（如果延期）具体延期时间的时候了。最终决定今年高考延期一个月举行，彰显出生命至上的决策理念、教育理念。

早日决策高考时间,不但关乎学子们如何备战大考，也关乎家长们合理安排时间；既关系到学校如何安排考前准备工作，也便于教育考试部门、招生部门、高校等方面及时调整工作安排。

至于湖北省、北京市高考时间没有统一安排，相关事宜尚待进一步明确，也容易理解。湖北省作为此次疫情防控的重中之重，高考时间安排必须谨慎；而北京作为首都，作为当前应对境外输入病例的重要地区，高考时间需根据境外输入性疫情形势灵活决定。

17年来，我国首次调整高考时间，各方已经形成的思维定式以及高考习惯，未必能很快适应。对此，家长就需要改变观念，积极适应新变化，克服调整带来的不适。

高考延期举行对招生、入学不免带来影响。比如各省招生部门将面临时间紧、任务重等考验。高考延期举行加上高考不同步，各所高校恐怕很难统一安排新学期新生接待和教学工作。这就需要招生部门、高校根据高考时间的新变化，及时调整相关安排，把不利影响降到最低。而要确保高考延期举行后相关工作高效、规范，还需教育部门加强指导和监督。

高考时间调整是牵一发而动全身的重大决定，从考生、家长到老师、学校、教育部门以及其他保障工作，都应该及时适应高考延期举行。有教育专家也指出，高考是全社会的大事，时间推延，需全社会协调一致，配合、提供有利的条件，使考生顺利备考、入考。其实，我们生活的环境几乎没有一成不变的东西，高考各方也要积极适应疫情带来的新变化。

从某种程度上来说，虽然高考延期举行是一种无奈，但这种时间调整对各方也是一种历练，比如有利于锻炼考生和家长的灵活应变能力；有利于增强学校、教育部门等方面应对特殊情况的意识和适应能力。高考延期举行对各方多多少少会带来一些挑战，这需要方方面面共同应对，尤其在高考时间延期的情况下，如何确保高考公平成为最为重要的事情之一。