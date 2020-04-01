疫情期间海外同胞回国 请关注这些返程要点

人民网北京4月1日电 近期，伴随着我国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，一些海外留学生和华人华侨选择回国“暂避”新冠肺炎疫情。但是，如何判断自己要不要回国，如果确定回国该如何选择航班，如何进行入境健康申报并提前掌握入境城市的落地隔离政策做好预案，隔离结束返家后又有哪些注意事项呢？人民健康小编提示您关注以下返程要点。

如何判断要不要回国？

日前，上海新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏应中国驻美国大使馆邀请，与在美留学生及华人华侨代表视频连线时表示，判断要不要回国，应根据自身情况进行多重因素考虑。

张文宏指出，考虑是否需要待在国外，要根据所在国家的疫情走势、医疗条件等具体情况而定。如果决定回国，要提前了解国内对入境人员的检疫流程大幅强化，实施自费14天集中隔离、分流航班等一系列措施的相应流程，同时，还要考虑在回国途中暴露在机场等公共场所和机舱密闭空间中是否存在风险。

张文宏还提醒大家，如果回到国内后，发现国外有如学业和工作上的问题要处理时，就要考虑目标国是否能够接受国际返程人员。

国家疾控中心首席科学家曾光也在与来自美国、英国、意大利等7国居民、留学生和华侨连线时表示，在现在的形势下如何选择回国，应考虑国家、个人、学业等因素。

曾光建议，留学生要考虑回国路上的情况，比如是否能做好防护、交通条件等。另外，要考虑学业情况，如果学业还没有结束，是否会影响学业和后续就业。

“如果遇到一些困难，可以多和我国驻各国大使馆联系。如果不能回来，留学生们在国外也要做好防护，千万不能大意，互相搀扶才能渡过难关。”曾光表示。

如何选择回国的航班？

为防止疫情输入，目前，国内每家航空公司经营至任一国家的航线只能保留1条，且每条航线每周运营班次不得超过1班；外国每家航空公司经营至我国的航线只能保留1条，且每周运营班次不得超过1班。

中国民用航空局在《关于疫情防控期间继续调减国际客运航班量的通知》中表示，在抵离中国的航班上采取严格的防控措施，确保客座率不高于75%。调整的航班计划自2020年3月29日起执行。海外华侨和留学生可根据自身情况，进行相应选择。

在签证问题方面，国家移民管理局公布，自2020年3月28日0时起，暂时停止外国人持目前有效来华签证和居留许可入境。暂停外国人持APEC商务旅行卡入境。暂停口岸签证、24/72/144小时过境免签、海南入境免签、上海邮轮免签、港澳地区外国人组团入境广东144小时免签、东盟旅游团入境广西免签等政策。持外交、公务、礼遇、C字签证入境不受影响。外国人如来华从事必要的经贸、科技等活动，以及出于紧急人道主义需要，可向中国驻外使领馆申办签证。外国人持公告后签发的签证入境不受影响。

所以，建议海外华侨一定要考虑好签证问题。对于留学生而言，回国前，需要与我国驻外国大使馆联系确定签证，还需考虑回国后再度出国时，要及时从目标国大使馆获取最新签证信息。

此外，民航局还提醒大家，对一些需求集中、飞行目的地有接收保障能力的城市，民航局将按照国家加强对境外我国公民关心关爱的总体部署，继续严格落实中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组和国务院联防联控机制的工作要求，视情启动重大航空运输保障机制，确保及时开通临时班机或包机。

对于大家普遍关心的防疫规定问题，海关总署建议牢记“三查、三排、一转运”。“三查”即查验健康申报、开展体温筛查和实施医学巡查；“三排”即流行病学排查、医学排查和实验室检测排查；“一转运”指海关关员对“三排”当中判定的确诊病例、疑似病例、有症状人员、密切接触者四类人员一律按照有关规定落实转运、隔离、留观等防控措施。

乘坐飞机回国的注意事项

由于机舱是一个密闭空间，传染风险比较高。在长途飞行时，会造成身体疲劳免疫力下降，容易被病毒感染。如果有条件可以在日常或登机前服用一些中药，增强身体免疫力。

当乘客登机后，应该尽量减少舱内活动，观察好周围乘客情况，如果有可疑情况应该迅速向机务人员报告，或建议机务人员对舱内乘客身体状态进行检测，以排除一切可能危险因素。

对于个人防护，专家指出一定要全程戴好口罩。在机舱进餐时一定要与周围乘客的进餐时间错开，个人可以先把口罩戴上，等别人用完餐戴上口罩时再用餐。另外，上厕所时要注意个人卫生，少触碰卫生间周边物品，注意洗手。使用成人纸尿裤减少上厕所次数，也是一种可行的方案。

如何进行入境健康申报

国家海关总署规定，出入境人员必须向海关卫生检疫部门进行健康申报，并配合做好体温监测、医学巡查、医学排查等卫生检疫工作，同时还发布了《关于重新启动出入境人员填写健康申明卡制度的公告》。

进行健康申报时可分为纸质申报、线上申报两种方式。

纸质申报即所有出入境人员在出、入境时可向口岸海关卫生检疫部门领取并如实填写《中华人民共和国出/入境健康申明卡》（以下简称“申明卡”）。线上申报即可使用海关陆续上线的“海关旅客指尖服务”进行申报，可提前24小时进行，最大程度节约通关时间。

在进行线上申报时，可通过微信搜索“海关旅客指尖服务”（或者“海关旅客指尖”“旅客指尖”）或扫描小程序二维码进行入相应小程序；进入微信小程序后选择“健康申报”；详细阅读填写要求和明确法律责任信息；填写出入境类型、当前口岸等具体个人申报信息；点击“提交申报”；相关申报记录即可自动保存在“查看健康申报记录”内并生成条形码。

所有出入境人员在出、入境时，需向海关出示申明卡或电子申报条形码信息，供海关关员验证，并配合做好体温监测、医学巡查、医学排查等卫生检疫工作，海关关员会在验证合格后予以放行。

此外，海关总署还提醒出入境人员，在到达出入境口岸范围会收到公益提醒短信，请大家为出入境健康申报工作提前预留计划时间。单人填写纸版申报表只需1至3分钟，线上申报途径陆续上线，海关将为您提供更便捷的通关体验。请认真履行《中华人民共和国卫生检疫法》法定义务，确保真实、完整地填报个人健康信息。若在出入境过程中有任何相关身体不适或健康咨询需求可向中国海关求助。

入境城市落地隔离政策需掌握

目前，为严防境外疫情输入，全国多省市出台了对入境者的集中隔离措施。那么，都采取哪些方式隔离？隔离和治疗费又如何解决？

根据各地隔离措施显示，不论中国公民还是外国公民，入境人员到达后均需隔离医学观察14天，但对于入境前国家的范围要求有所不同。

从多地实行措施看，入境人员到达口岸后，有专门转运集散地和专门车辆接送，实现从落地到分流隔离的“闭环式管理”，从“舱门”直达“家门”。

对于需要集中隔离的入境人员，会安排在集中性医学观察点，大多为通风较好的宾馆或饭店，隔离人员有专门区域和独立房间。隔离场所配备专业的医护和工作人员，每天进行健康监测，实行分餐供应和闭环配套保障服务。每个宾馆基本上都配备了WIFI，可以保障集中隔离人员的上网需求。

针对入境人员集中隔离管理费用问题，北京、天津、上海、广东、重庆、山东、内蒙古、云南、湖北武汉等多地均明确，集中隔离费用一律由入境人员自理。

另外，对于境外回国人员新冠肺炎的就诊费用，各地方政府也出台了相关规定，需要在归国前仔细了解返回地政策。

据北京市政府副秘书长陈蓓介绍，对境外回国的人员，参加了基本医疗保险，在回国过程中被确诊为新冠肺炎病例和疑似病例的，所发生的医疗费用，按照基本医疗保险的相关规定，报销以后再实施财政的补助，个人不需要负担相关费用；对未参加基本医疗保险的人员，在回国入境过程之中被确诊为输入型的新冠肺炎病例或疑似病例的，所发生的医疗费用，原则上由患者个人负担，参加了商业保险的人员，可以按照商业保险的合同规定支付相应的费用；经认定的困难人员，所发生的医疗费用，按照传染病防治法的法律法规的相关规定，给予医疗救助。

上海市卫生健康委新闻发言人郑锦则表示，境外回国人员输入病例中参加基本医疗保险的人员，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付医疗费用后，个人负担部分财政给予补助；境外回国人员输入病例中未参加基本医疗保险的人员，医疗费用原则上由患者个人负担，参加了商业健康保险的人员，由商业保险公司按合同支付；对境外回国人员输入病例中未参加基本医疗保险、确有困难的人员，经认定符合条件的，可按照法律法规给予医疗救助。

山西省医保局副局长冯智介绍，根据国家规定，境外回国人员中的新冠肺炎确诊患者、疑似患者，已参加医疗保险的，基本医保、大病保险、医疗救助等按规定予以报销，个人负担部分由财政给予补助；未参加医疗保险的，医疗机构应当先救治后收费，医疗费用原则上由患者个人负担；其中的困难人群，按照有关法律法规实行医疗救助，减免医疗费用。

隔离结束返家后注意事项

隔离结束后，即可开始日常生活。但是还需要自觉做好个人防护，尤其要坚持以下七方面。

社交活动保持距离。不要去人群密集的区域活动，避免多人聚会。在人群密集密闭的场所一定要佩戴口罩。在交谈、候车、等电梯、排队时与他人保持1米以上的距离。

保持良好个人卫生。要勤洗手，尤其是饭前便后、触摸眼口鼻前后、离开医院、外出归来等，要及时用香皂或洗手液和流动水洗手。在公共场所按规定佩戴口罩，咳嗽、打喷嚏用纸巾或肘部捂住口鼻，不随地吐痰。

自觉坚持安全出行。乘坐公共交通工具应全程佩戴口罩。尽量避免乘坐厢式电梯，如需乘坐应全程佩戴口罩，减少接触电梯表面，避免用手揉眼、抠鼻等行为，如有发热、干咳等症状的乘客，不乘坐公共交通工具。

做好个人购物防护。购物时应按规定佩戴口罩。客流较多时，有序等候，如室内面积较小，应在室外等候，避免人员拥挤。尽量采用电子支付方式，如收取现金应及时洗手，不具备洗手条件，应使用免洗手消毒剂。

提倡使用公筷公勺。建议采取分餐制，不能分餐时使用公筷公勺，不用私筷夹菜劝食；鼓励儿童独立进食，不要用嘴吹孩子的食物、尝试孩子的食物、帮助孩子咀嚼食物、口对口喂食孩子、与孩子共用餐具等做法。

适当坚持身体锻炼。可选择人少的空旷地方或居家锻炼。在进入公园、广场等室外开放场所进行户外活动时，应配合相关部门落实防控措施。

自觉避免非必要的旅行。避免非必要的到有疫情国家或地区旅行，尤其不能带病出行。如必须出行，应了解目的地疫情防控政策规定，是否有入境限制，做好集中或居家隔离准备，旅途全程做好个人防护；返京后依法如实及时报告旅行史、接触史、健康状况等信息，隐瞒欺骗将承担法律责任。（人民健康网综合自海关总署官网、中国驻美国大使馆官网、北京市卫生健康委官网、央视网、中国新闻网）