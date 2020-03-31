你守护生命我守护你：新绎&来康助力医护人员疫后疗愈

面对突如其来的新冠肺炎疫情，全国广大医务工作者日夜奋战，为打赢疫情防控阻击战筑起生命防线。为助力保障广大医务工作者的家庭生活，体现社会人文关怀，由人民日报旗下“人民好医生”客户端发起举办的“你守护生命 我守护你——人民爱医行动”于2月19日正式启动。

随着疫情形势逐步转好，完成救助任务的各地驰援湖北的医务工作者将分批离开。他们将回到家乡，回到自己原本的工作岗位上。援助有期限，关爱不停止。3月30日起，人民爱医行动合作方新绎&来康专门设计的总价值1128万元的“医护人员疫后疗愈”爱心礼包将连同慰问信通过多种渠道寄送到曾坚守抗疫一线的医务工作者手中，为他们提供包括旅游、文化、健康在内的多方面多项目优免权益。

“沧海横流，方显英雄本色。”在疫情面前，一线医务工作者义无反顾、日夜奋战，他们是真正的英雄。英雄护平安，我们护英雄。关爱医务工作者，人人都可行动。关爱医务工作者，不仅在“战时”，更应在平时。据悉，“你守护生命 我守护你——人民爱医行动”将联合合作方及爱心人士，持续开展关爱医务工作者的系列活动。