国家卫健委：“疾控大培训”筑牢疫情防控大防线

人民网北京3月31日电 （李轶群）今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会，中央指导组成员、国家卫生健康委副主任于学军表示，3月下旬在湖北全省范围内开展为期一周的“1+2+3+N”模式的“疾控大培训”活动，为保障人民群众的生命安全和身体健康构筑起更加坚固的防线。

于学军说，这次大培训的目的是很明确的，一是立足当前，促进社区防控关口前移、重心下沉，提高基层社区疫情防控水平。二是着眼长远，促进湖北省疾控队伍能力的提升，为当地培养一支能打胜仗的疾控队伍。

他具体介绍，大培训为期一周，采取了1+2+3+N的模式，“1”就是一次师资培训，由国家和省级专家面向全省开展培训，“2”是围绕疫情防控开展两次专题培训，“3”是三个关键阵地，聚焦社区、复产复工和特殊重点场所开展实际操作的训练。同时，针对各地区个性化的需求，支持开展N个有针对性的定制培训。

他通报，这次大培训，国家级和省级资深专家深入基层，点对点、手把手，对17个市州所有县（市、区）的5597名疾控、公卫和医疗人员开展了实际操作的培训和现场指导，各市、县、区举办了444场专题培训和262场定制培训，集中培训了48000多人次，现场实际操作培训21000多人次，开展宣讲超过5000次。

“这次大培训，通过宣讲，推动了湖北各地、各单位进一步提高风险防范意识，不断完善疫情防控方案。通过演练，发现了漏洞，补短板强弱项，为全面筑牢基层社区网底打下了坚实的基础。”他说。