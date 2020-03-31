海南省：“阳光餐饮+智慧监管” 护航校园食品安全

自《学校食品安全与营养健康管理规定》（以下简称《规定》）实施以来，海南教育厅、市场监督管理局和卫生健康委高度重视，认真组织贯彻落实，加强管理，强化督查，确保学生安全生活、健康成长。2019年重点在以下方面着力，护航校园食品安全。

深化机构改革，强化顶层设计。2019年9月，海南省教育厅以全面深化机构改革为契机，重新调整厅机关内设机构，设立了学校安全工作处，将学校食品安全工作从体育卫生与艺术教育处的卫生工作中单列出来，调整到学校安全工作处，为落实学校食品安全法律法规，统筹全省学校食品安全工作进一步明确了工作任务，强化了工作职能。

建章立制，强化岗位责任。2019年，海南省教育厅、市场监管局组织了专家对海南省部分学校食堂进行调研，收集了现行国家、地方标准中对学校食堂建设、学校食品安全管理制度的相关规定和要求，经过分析研究制定了《海南省学校食堂（含幼儿园）标准化建设》《海南省学校食品安全管理制度》。分别从学校食堂建设标准、食品安全管理制度和操作流程等多个方面提出了相关要求指导，为海南省学校食品安全标准化、规范化管理建立了一套完整的体系，夯实学校食品安全各级管理岗位职责。

广泛宣传，强化教育培训。一是印发了《海南省教育厅关于贯彻落实<学校食品安全与营养健康管理规定>的通知》（琼教体〔2019〕59号），要求各地各校要强化领导责任，落实管理制度；加强人员配备，强化培训教育；规范食堂管理，严格制度要求；做好信息公开，多方监督管理。二是加强了专题培训，2019年海南省教育厅先后举办了3期《规定》专题学习培训班，培训政府部门、学校管理人员、学校食堂从业人员等累计约500人。三是开展儿童青少年食品安全与营养健康知识讲座等主题活动，各地各校通过开展食品安全知识与营养健康竞赛、开设食品安全与营养健康宣传专栏、举办“学校食堂食品安全家长开放日”等活动，主动公开集中用餐相关信息，建立学校相关负责人陪餐制度，鼓励家长参与监督，在全省校园内掀起了食品安全与营养健康知识宣传教育的热潮。

创新监管手段，推动智慧监管。2019年以来，海南省运用“互联网+”技术，以明厨亮灶为抓手，探索建立了“阳光餐饮+智慧监管”系统，打造学校食品安全监管智慧化。截至目前，全省学校食堂明厨亮灶覆盖率达95.8%，计划2020年全省学校食堂全部实现智慧监管。同时，以创建省级食品安全示范学校食堂为契机，激励全省各级各类学校食堂积极开展示范创建活动。截止目前，全省共拨付创建奖补扶持资金4160万元，共有235所食堂参与创建，93所食堂获得授牌，其中2所食堂被确定为示范基地。全省示范食堂接待参观学习约5万多人200余批次，示范引领效果明显。

开展专项治理，严防严管严控风险隐患。一是开展学生集体用餐配送单位食品安全风险隐患专项排查，督促学校和企业落实食品安全主体责任。二是开展春、秋两季学校食品安全风险隐患排查工作，累计检查学校食堂、供餐单位及校园周边食品经营者13109家次，抽检食品823批次，约谈2481人次，下达责令整改通知书1559份，立案查处101件，罚没金额19.21859万元，取缔无证经营者4户；食品销售环节以学校周边的小超市、小食品店等为重点，以“五毛食品”等为重点品种开展排查，下达《责令改正通知书》143份、《监督意见书》2份。

2020年，海南省将加大学校食品安全与营养健康培训力度。继续开展“阳光餐饮+智慧监管”，力争2020年全省学校食堂智慧监管全覆盖，全省食品安全示范学校食堂达到100所。深入开展各类食品安全专项治理行动，排查风险隐患，为校园食品安全保驾护航。（海南省教育厅供稿）