国家卫健委：4月1日起将在每日疫情通报中公布无症状感染者情况

人民网北京3月31日电 （董童）今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会。国家卫生健康委疾控局局长常继乐表示，国家卫生健康委一直重视无症状感染者的相关情况，坚持从严管理无症状感染者及其密切接触者。

新冠病毒无症状感染者是指无发烧、咳嗽、咽痛等自我感知的临床症状，同时也没有临床可识别的症状和体征，但是呼吸道等标本新冠病毒病原学检测是阳性者。

常继乐说，监测发现通过四个途径，分别是对密切接触者的医学观察；对聚集性疫情的调查；对传染源的追踪；对部分有境内外新冠肺炎病例持续传播地区的旅游史或者居住史人员进行检测。

常继乐表示，一是加强信息报告。要求各级各类医疗卫生机构发现无症状感染者，要在2小时内进行网络直报。

二是快速开展流调。县（区）级疾控中心接到无症状感染者报告以后，要在24小时内完成个案调查，并且及时进行密切接触者的登记，将个案调查报告及时通过传染病报告管理系统进行上报。

三是严格隔离管理。无症状感染者要集中隔离14天，原则上集中隔离满14天，经两次连续、间隔24小时核酸检测阴性可以解除隔离。如果核酸检测仍为阳性，要继续集中隔离医学观察。无症状感染者的密切接触者也要进行14天的隔离医学观察。

四是规范开展救治。集中隔离医学观察期间如果出现了临床症状，要及时转为确诊病例，及时转送到定点医院进行规范治疗。

常继乐强调，针对公众关注无症状感染者的情况，支持专家在主流媒体上做了多次回应和解读。从4月1日起，国家卫健委将在每日疫情通报中公布无症状感染者的报告、转归和管理情况，及时回应社会关切。