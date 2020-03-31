教育部：全心关爱、全力帮扶海外留学人员

人民网北京3月31日电 （许晓华）31日，国务院联防联控机制就低风险地区教育开学复课等情况举行发布会。会上，教育部国际合作与交流司司长、港澳台办公室主任刘锦表示，从1月25日起，教育部“平安留学平台”持续发布信息，提醒我在外留学人员注意疫情防范。近期，海外疫情暴发扩散，教育部不断加大工作力度。

一是全心关爱、全力帮扶。在海外防疫物资整体紧缺的情况下，加紧筹措急需的防疫物资。驻外使领馆以“健康包”、“爱心包”的形式，第一时间发放到海外学子，特别是疫情严重地区的留学生手中，帮助大家加强防护、缓解焦虑情绪。驻外使领馆为学生安排了隔离备用点，当地侨团、中资企业积极帮助解决紧迫的食宿问题。驻外使领馆还及时指导帮助留学生了解所在国的法律法规以及当地的防疫防控措施，协调解决签证等方面遇到的实际困难。

二是加强与有关国家政府部门、高校沟通交涉。比如建立了中日、中韩教育部门疫情防控协调机制，共同维护双方留学人员的正当权益。针对一些国家政府和学校采取的管控措施，特别是停课、封校、封宿舍这样的管控措施，还有一些留学生面临着签证过期的紧迫问题，教育部指导驻外使领馆教育部门加强沟通交涉，敦促学校合理安排我留学生的学业生活。

三是加强防疫指导和心理疏导。教育部组织专家及时编印了《海外留学人员新型冠状病毒肺炎防控指南》，通过“平安留学平台”、驻外领事馆以及各大媒体宣传科学防疫知识，为留学生提供指导和帮助。同时，很多驻外大使、总领事主动与留学生连线座谈，一批国内知名的医学专家学者还通过讲座、访谈、互动交流等形式，给留学生予以具体的防疫方面的指导。在心理疏导方面，教育部整合高校资源，为留学生提供全天候24小时心理咨询，为学生和家长释疑解惑。

“目前，越来越多的国家推出更加严格的出入境管制措施，国际长途旅行面临行程不确定和感染高风险，建议在海外的留学生们按照世卫组织建议和各国防疫要求，科学理性做好防护，尽可能减少长途旅行，避免交叉感染。大家在外一定要团结互助、互相关爱，遇到任何困难都可以跟我国驻外使领馆联系，包括大家现在比较紧迫的一些困难，比如住房、医疗、学业、签证等方面的问题。”刘锦说。