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如何做好开学后的教育衔接? 教育部:要根据居家学习情况调整教学方案

2020年03月31日16:09 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月31日电 （许心怡）31日，国务院联防联控机制就低风险地区教育开学复课等情况举行发布会。对于“开学后如何跟在假期延长期间的在线学习做好衔接”的问题，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，开学的时候，要摸清学生居家学习的情况，同时根据居家学习情况，调整好教学方案。

王登峰强调，每个学校开学前都要了解清楚不同年级和不同班级学生在线学习情况，如果在线学习安排了新课，在开学之后要组织好串讲，确保每一个同学都能够基本掌握新课的内容之后，再往下进行新的课程讲解。如果在在线学习期间没有开设新课，开学之后就要从零起点开始进行教学。同时，为了做好这项工作，各个地方、各个学校都已经采取了相关措施。

对于假期延长是否对未来的暑假以及寒假产生影响，王登峰表示，由各个学校和各地根据学生学习和课程进行的情况自主决定。

(责编：刘卿、李栋)


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