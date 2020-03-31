教育部推出网络招聘服务平台 提供岗位信息700多万个

人民网北京3月31日电 （许心怡）31日，国务院联防联控机制就低风险地区教育开学复课等情况举行发布会。会上，教育部高校学生司司长王辉表示，为积极应对疫情的影响，为毕业生提供更多的就业岗位信息，近期教育系统组织了一系列网上就业服务活动。2月底，教育部推出了“24365”网络招聘服务平台，会同五家社会招聘网站共同提供24小时365天网上就业服务。目前，平台已提供岗位信息700多万个，累计新增注册人数110万，投递简历超过1100万人次。

王辉介绍，3月20日，教育部推出了全国高校毕业生网上签约平台，为大学生网上签订就业协议提供便利。各省市和全国各高校广泛开展了网上招聘，近期日均举办各级各类网络招聘活动2000余场，3月份已累计举办7万场不同类型的招聘活动。比如南京大学、重庆理工大学等一大批高校开展网上就业指导，助力毕业生实现“云就业”。

王辉强调，下一步，教育部将进一步丰富提升“24365”活动的内涵和功能，联合更多机构，提供更多的岗位信息，切实提升网上签约的成功率。高校开学后，将指导各地各高校尽快组织各类现场招聘活动，为毕业生提供形式多样的就业服务。