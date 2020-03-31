热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

教育部推出网络招聘服务平台 提供岗位信息700多万个

2020年03月31日15:52 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月31日电 （许心怡）31日，国务院联防联控机制就低风险地区教育开学复课等情况举行发布会。会上，教育部高校学生司司长王辉表示，为积极应对疫情的影响，为毕业生提供更多的就业岗位信息，近期教育系统组织了一系列网上就业服务活动。2月底，教育部推出了“24365”网络招聘服务平台，会同五家社会招聘网站共同提供24小时365天网上就业服务。目前，平台已提供岗位信息700多万个，累计新增注册人数110万，投递简历超过1100万人次。

王辉介绍，3月20日，教育部推出了全国高校毕业生网上签约平台，为大学生网上签订就业协议提供便利。各省市和全国各高校广泛开展了网上招聘，近期日均举办各级各类网络招聘活动2000余场，3月份已累计举办7万场不同类型的招聘活动。比如南京大学、重庆理工大学等一大批高校开展网上就业指导，助力毕业生实现“云就业”。

王辉强调，下一步，教育部将进一步丰富提升“24365”活动的内涵和功能，联合更多机构，提供更多的岗位信息，切实提升网上签约的成功率。高校开学后，将指导各地各高校尽快组织各类现场招聘活动，为毕业生提供形式多样的就业服务。

(责编：刘卿、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn