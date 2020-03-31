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教育部：指导各地教育部门为考生提供规范化、人性化的考试服务

2020年03月31日15:31 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月31日电 （王国菁）31日，国务院联防联控机制就低风险地区教育开学复课等情况举行发布会。会上，教育部高校学生司司长王辉表示，2020年高考，面临疫情防控和时间推迟等复杂形势，教育部将指导各地教育部门优化相关措施和流程，为考生提供规范化、人性化的考试服务，同时也请广大考生理解和配合，按照所在地区考点的统一要求参加考试。

王辉介绍，教育部将指导各地重点加强三方面的工作：一是加强防疫措施。在今年疫情防控的特殊形势下，各省级招委会要协调卫生健康部门深入研判7月初疫情情况，详细制定疫情防控工作标准，切实加强考试组织各环节的防疫措施，全力为广大考生创造安全的考试环境。

二是加强考试组织管理。严格规范执行考务工作规定，落实命题、制卷、试卷保管、分发、施考、阅卷等各个环节的安全措施，确保考试组织万无一失。

三是加强应急准备。针对高考期间部分地区可能发生的高温天气和自然灾害，各地要切实做好防暑降温工作和各项预案准备，并积极开展灾害天气应急演练，全力保障高考安全平稳顺利进行。

(责编：刘卿、李栋)


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